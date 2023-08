Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) skifter nu kreds, efter hans kollega Mette Gjerskovs alt for tidlige død.

Det oplyser Kaare Dybvad Bek selv i et Facebook-opslag.

Han skifter fra Holbækkredsen i Vestsjælland til Roskildekredsen, efter en opfordring fra bestyrelsen i Roskilde, hvor Mette Gjerskov var opstillet frem til sin død.

Og selvom ministeren er glad for muligheden, så er det også svært at tage afsked med hans gamle kreds, skriver han på Facebook.

»Der er selvfølgelig en bagside af mønten, og det er et farvel til min hidtidige kreds i Holbæk, hvor jeg har været rigtig glad for at være kandidat igennem 13 år. Jeg er ikke noget klassisk følelsesmenneske, men jeg får alligevel våde øjne, når jeg tænker på alle de gode, aktive partimedlemmer, der har knoklet og bakket op om mig gennem tiden,« skriver han.

Kaare Dybvad har dog valgt at takke ja til tilbuddet alligevel, og det skyldes, at han holder utroligt meget af Roskilde, samt at det er en vigtig kreds, skriver han.

»Jeg tror også, at Roskilde har en vigtig rolle som hovedby i Region Sjælland, hvad enten det gælder erhvervsudvikling, uddannelse eller statslige institutioner. Jeg vil gerne være med til at styrke den position, og derved sikre udvikling i hele regionen, og også gøre mit for, at Roskilde får en stærk repræsentation på Christiansborg,« forklarer udlændinge- og integrationsministeren.

Mette Gjerskov døde 12. juni 2023 bare 56 år gammel, mens hun var sygemeldt fra Folketinget.

Kaare Dybvad Bek blev medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i 2015 og blev i maj 2022 udnævnt til udlændinge- og integrationsminister.