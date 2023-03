Lyt til artiklen

Moderaternes skandaleombruste folketingsmedlem Jon Stephensen er nu ude med en offentlig undskyldning.

Det gør han i et opslag på Facebook.

Det sker, efter at TV 2 tirsdag aften kunne fortælle om hvordan mere end 30 af Jon Stephensens tidligere kollegaer fra teaterbranchen, der anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug.

Samtidig bekræftede Dansk Skuespillerforbund nu, at de havde modtaget flere henvendelser om Jon Stephensen.

»Mange af de mennesker der står frem i TV2s beskrivelse af mig som leder var tæt på mig og som betød meget for mig - flere af dem venner. Det gør mig selvfølgelig derfor ekstra ked af at læse deres ord,« skriver Jon Stephensen.

»Jeg har været teaterchef i 22 år. Jeg har kæmpet for kunsten og teatrets sag. Men artiklen fremlagt af TV2 er en anden side af historien, og selv om jeg ikke er enig i alt fremlagte, må jeg erkende, at mennesker omkring mig har haft nogle dårlige oplevelser med mig som kollega og teaterchef«, skriver Jon Stephensen og fortsætter:

»Det gør meget indtryk på mig. Jeg vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til de skuespillere og ansatte, som har oplevet dette. Det har aldrig været min mening.«

Tirsdag skrev Jon Stephensen ellers i et andet opslag på Facebook, at han ikke kunne genkende det billede, som blev tegnet af ham.

»Jeg kan ikke genkende det billede der tegnes af mig - som menneske’ som far og som leder - Jeg kan slet ikke det sprog, jeg beskyldes for at bruge,« lød det fra det fra Stephensen i går.

Jon Stephensen, der er kulturordfører for Moderaterne i Folketinget, er de seneste uger kommet i stormvejr efter bestyrelsesformand i teatret Aveny-T, Henning Dyremose, anklagede Jon Stephensen for at have forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør for Aveny-T.

Jon Stephensen selv afviser at have forfalsket underskriften.

