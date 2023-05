Det bliver meget svært for Pernille Vermund at genrejse Nye Borgerlige, som nu to gange har ligget under spærregrænsen i Voxmeters målinger – og det går nok ikke uden andre dummer sig.

Det forklarer Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.

»Pernille Vermund er på sit livs sværeste opgave i dansk politik,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det kan godt lade sig gøre, at få Nye Borgerlige over spærregrænsen, men jeg tror det kræver en masse held. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, hun selv kan afgøre. Set med Vermunds øjne, så skal der nok helst dukke nogle møgsager op i Danmarksdemokraterne eller Dansk Folkeparti, som kan flytte vælgere over til hende,« siger han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

I et interview med Børsen søndag erkender Pernille Vermund, at partiet er i knæ.

Hun forklarer også, at den store uro, som partiet har været kastet ud i, har skubbet vælgerne væk. Derfor er det vigtigt, at der nu bliver ro.

»Jeg ville heller ikke selv have lyst til at sætte kryds ved Nye Borgerlige før, der var ro på igen,« siger hun til Børsen.

Nye Borgerlige har været igennem den værste politiske storm, som partiet nogensinde har stået i.

Pernille Vermund (NB).

Seks dage efter valget måtte Mette Thiesen forlade partiet, fordi hendes kæreste havde overfaldet en medarbejder i Nye Borgerlige til partiets valgfest, selvom kæresten havde fået forbud mod at dukke op.

I januar måned forlod Mikkel Bjørn Sørensen partiet, da Lars Boje Mathiesen havde meldt sig som formandskandidat efter Pernille Vermund trak sig.

Ikke længe efter valgte medlemmerne Henriette Ergemann som næstformand og Lars Boje Mathiesen som formand.

13 dage senere måtte Ergemann forlade posten, da hun havde givet udtryk for en række holdninger, som flugter dårligt med Nye Borgerliges. Herunder mente hun, at hun fik blødningsforstyrrelser at være i nærheden af covid-vaccinerede personer.

Desuden så mente hun, at politikerne fik »falske vacciner« med saltvand, når de ville promovere, at de havde taget vaccinen.

Men Ergemanns exit kom ikke til at stå alene. I marts måned blev Lars Boje Mathiesen selv pludselig ekskluderet fra partiet, som kort tid forinden havde valgt ham som formand.

Begrundelsen var at Lars Boje Mathiesen havde krævet 350.000 kroner fra partiets kasse, som han mente tilkom ham, da de angiveligt stammede fra donationer til ham.

Pernille Vermund tilbød så at vende tilbage og samle stumperne, men kort tid efter ramte en sag igen partiet, hvor medstifter og hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersen kom i fokus for at tale uhyre grimt til snart sagt alle, som han var uenig med på nettet.

Han havde blandt omtalt direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm som en »kommunistbøsserøv« og statsminister Mette Frederiksen som »fullblown psykopat.«

Det endte også med eksklusion.

Tilbage i ruinerne står nu Pernille Vermund med et enkelt andet fungerende mandat for Nye Borgerlige i Folketinget.

»Vælgerne vil være et sted, hvor der er styr på tingene. Derfor er det helt afgørende, at der nu bliver ro i partiet,« siger Joachim B. Olsen, som dog er skeptisk for Nye Borgerliges chancer til et kommende valg, som dog sandsynligvis ligger over tre år ude i fremtiden.

»Jeg hælder til, at de ikke klarer det. Der er rigtig mange partier på højrefløjen og nogle kommer nok til at ryge ud,« siger han.