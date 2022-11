Lyt til artiklen

Da danskere gik til stemmeurnerne tirsdag valgte over 47.000 af dem at stemme blankt.

Dermed har historisk mange danskere stemt blankt ved dette valg. Og det er ikke overraskende, lyder det fra valgforsker.

Til sammenligning valgte 27.781 danskere at stemme blankt ved folketingsvalget i 2019. Det viser beregninger, som fakta-tjek-mediet TjekDet har lavet på baggrund af foreløbige tal fra KMD, der leverer valgresultater.

Og at antallet af blanke stemmer er steget markant, undrer ikke Karina Kosiara-Pedersen, lektor på Center for Valg og Parier, Københavns Universitet.

»Det overrasker mig ikke på grund af de mange tvivlere. Mange har været i tvivl lige til det sidste og har ikke nået at få en afklaring.«

En exitpoll dagen før valget lød, at historisk mange, nemlig hele 24 procent af vælgerne, var i tvivl om, hvor de skulle sætte krydset.

Men at afgive en blank stemmeseddel kan også være et udtryk for noget andet end tvivl.

Det kan nemlig også være et statement, fortæller Karina Kosiara-Pedersen:

»Det er et statement, at nogle siger 'det er ikke, fordi jeg ikke gider møde op, men jeg fravælger alle partier og kandidater.' At der ikke er nogen, som har fortjent ens stemme.«

»De bakker altså op om demokratiet ved at stemme, men fortæller de opstillede partier og kandidater, at man desværre ikke kan sætte kryds ved dem.«

B.T. har tidligere talt med to af dem, der har valgt at afgive en blank stemmeseddel i år.

Den ene er 55-årige Bente Nielsen fra Odense, der fortæller, at hun ikke stoler på det, politikerne siger.

»De har jo mere eller mindre alle det samme valgflæsk,« siger Bente Nielsen, der også stemte blankt ved folketingsvalget i 2019.

»Jeg ønsker, at man for at kunne stille op skal dokumentere, at man har holdt, hvad man lovede fra sidst. Jeg mangler evidens for alt det lort, de siger,« siger fynboen.

At Bente Nielsen har været nede og stemme, selvom hun ikke satte et kryds ud for nogen af partierne, er positivt, mener Karina Kosiara-Pedersen.

»Selvfølgelig den er ugyldig, så er det godt, at man stadig stemmer i stedet for at blive hjemme,« fastslår hun.

