Danskerne skal de næste mange timer sætte kryds – men historisk mange ved ikke, hvor det skal sættes.

Hele 24 procent.

Så høj var tvivlerprocenten dagen før valget, viser en måling foretaget af Kantar Gallup, skriver Berlingske. Og det er ekstremt bemærkelsesværdigt, siger valgforsker og lektor ved Aarhus Universitet Martin Vinæs Larsen.

»At den er så høj, det er meget usædvanligt. Jeg mindes ikke, den har været så høj. Og det betyder, at vi skal være meget påpasselige med at tage de seneste prognoser for gode varer.«

Kø før valghandling starter i Aalborghallen. Foto: Henning Bagger Vis mere Kø før valghandling starter i Aalborghallen. Foto: Henning Bagger

Ved valget i 2019 lå procenten på 15,8, mens den lød 15,1 i 2007.

Det er de to højeste tvivlerprocenter ved de seneste fem valg, viser målingerne fra Kantar Gallup.

Men hvad betyder den høje tvivlerprocent? Betyder det, at større partier risikerer ikke at komme ind i Folketinget?

»Arg, så vildt går det ikke, tror jeg. Jeg ville blive overrasket over så store sving.«

»Men jeg ville ikke blive overrasket, hvis Socialdemokratiet, som lige nu ser ud til at gå tilbage, går frem i stedet. Jeg ville heller ikke blive overrasket, hvis Løkke gik tre mandater frem eller tilbage,« siger Martin Vinæs Larsen.

Ifølge valgforskeren bunder den store tvivl i de mange partier, danskerne kan sætte kryds ud for.

»Det giver mange overvejelser. Mange spørger sig selv, om man skal tage en chance, eller blive ved det parti, man har stemt hele tiden.«

»Samtidig kan vælgerne også tænke på, hvem de ønsker som kongemager? Vil de have en regering over midten? Vil de ikke? Og det skaber tvivl i forhold til, hvordan de skal forholde sig.«

Martin Vinæs Larsen spår desuden, at tvivlerprocenten skaber usikkerhed over hele linjen for alle partier.

»Der er mange, som kan skifte mening. Skal man stemme Radikale eller Moderaterne? SF eller Enhedslisten?«

»Så er der også Alternativet. Lige nu ligger de over spærregrænsen, og betyder det, at nogle så vil tænke, at så behøver jeg ikke at stemme på dem? Der er bare rigtig mange overvejelser.«

Danskerne kan stemme frem til klokken 20.

