Flere tusind danskere afgiver formentlig en blank stemme tirsdag, når de står nede i stemmeboksen.

Sådan har det nemlig set ud ved foregående valg, blandt andet ved det seneste folketingsvalg i 2019, hvor 27.781 danskere stemte blankt.

B.T. har talt med to af dem, der har valgt at afgive en blank stemmeseddel i år.

Den ene er 55-årige Bente Nielsen fra Odense, der fortæller, at hun ikke stoler på det, politikerne siger.

»De har jo mere eller mindre alle det samme valgflæsk,« siger Bente Nielsen, der også stemte blankt ved folketingsvalget i 2019.

»Jeg ønsker, at man for at kunne stille op skal dokumentere, at man har holdt, hvad man lovede fra sidst. Jeg mangler evidens for alt det lort, de siger,« siger fynboen.

Men selvom hun ikke ønsker at stemme på nogle af partierne, har hun alligevel været nede ved sit lokale valgsted i dag.

»Hvis jeg blev i sofaen, ville stemmen ikke blive registreret. Os, der stemmer blankt, giver et signal om, nu er det nok,« siger Bente Nielsen.

Bente Nielsen mener, at alle partierne laver lommeaftaler med hinanden på tværs, og at de derfor er utilregnelige – og hun håber, at de blanke stemmer kan signalere modstand mod netop det:

»Der er for mange kokke, der fordærver maden. Mit motto er, at jo flere, der stemmer blankt, jo færre kommer ind. Det er mit ønske faktisk.«

En anden dansker, der har stemt blankt i dag, er 47-årige Oliver Jouven-Peel fra Amager. Og det har ikke været let.

»Det har været svært at nå frem til den her beslutning. Det gør ondt i hjertet. Det er første gang i mit liv, jeg stemmer blankt,« siger Oliver Jouven-Peel og forklarer hvorfor:

»Jeg kan ikke få mig selv til at bidrage til, at Mette Frederiksen bliver statsminister – og hvad er så mine alternativer? På den anden fløj er de endnu mere racistiske,« siger Oliver Jouven-Peel og fortsætter:

»Vi lever i et repræsentativt demokrati, og der er simpelthen ikke nogen, der repræsenterer mig i år«

Men på trods af det, har Oliver Jouven-Peel valgt ikke bare at blive hjemme på sofaen. Han skal ned og afgive en blank stemmeseddel, inden valgstederne lukker, siger han:

»Jeg går ind for demokratiet – men ikke nogle af de partier der er. Det vil jeg gerne vise.«

