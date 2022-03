Politikerne i Aalborg Kommune har selv sat det, de kalder for 'sagens punktum' om de 100.000 kroner, som kommunen har betalt 2E Group og Jesper Skovsgaard, men som man aldrig fandt ud af var gået til.

Men det notat, som byrådet har lagt til grund for at afslutte sagen, er lavet af et advokatfirma, der ifølge en ekspert ikke er en uvildig part i sagen.

Notatet er faktisk ganske kontroversielt, mener Jesper Olesen, der er jurist og formand i antikorruptionsorganisationen Transparency International Danmark.

Det er nemlig underskrevet og forfattet af indehaveren af Advokatfirmaet HjulmandKaptain, Birte Rasmussen, samt professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing, der også er deltidsansat ved samme firma.

B.T. kan nu afsløre, at Jesper Skovsgaard, der er en af de helt centrale i persongalleriet, har fået sin egen advokat til at skrive til Frihedsbrevet og Mads Brügger og bede dem trække mediets artikler om sagen samt true mediet med Pressenævnet.

Og Jesper Skovsgaards advokat er ingen ringere end HjulmandKaptains anden ejerpartner, Casper Gammelgaard.

Som om det ikke var nok, er der i bestyrelsen af Jesper Skovsgaards firma også et medlem med efternavnet Kaptain – nemlig grundlæggeren af advokatfirmaet, Hans Jørgen Kaptain.

»Det er påfaldende,« siger Jesper Olsen fra Transparency International Danmark.

»Hvis det er, fordi man ville have en uafhængig vurdering, så er det ikke det, man har fået. Man har fået et indlæg fra en advokat for den samme person, som er part i sagen (Jesper Skovsgaard, red.),« fortsætter han.

Det, som politikerne selv kalder sagens 'punktum', »er i bedste fald et semikolon,« mener Jesper Olsen, der tidligere har kaldt den kontroversielle pengeoverførsel mellem Skovsgaards firma og de 50.000 kroner, som byggematadoren efterfølgende sendte retur til Socialdemokratiet i Aalborg, for »returkommission«.

B.T. har forelagt ham papiret underskrevet af Sten Bønsing og Birte Rasmussen:

»Det her er ikke et uvildigt stykke papir,« fortsætter han.

»Jeg stiller mig selv spørgsmålet, om økonomiudvalget har været bevidst om, at det her notat kommer fra det firma, der også repæsenterer Jesper Skovsgaard – en mand, som har modtaget de 100.000 kroner.«

B.T. har også spurgt Advokatsamfundet, der selv fører tilsyn med advokaters uafhængighed, om HjulmandKaptain burde have frasagt sig opgaven om at lave det her notat til Aalborg Kommune, der skulle afslutte sagen.

»Generelt skal den enkelte advokat tjekke for interessekonflikter, inden de påtager sig et hverv, og det samme gør sig gældende for advokatvirksomheder,« siger fagchef Lars Økjær Jørgensen fra Advokatsamfundet.

Han kan ikke kommentere den konkrete sag, fordi de også har en tilsynsrolle, men påpeger, at Sten Bønsing ikke er advokat og derfor ikke har samme pligter som en advokat.

»Men virksomheden skal stadig leve op til advokatforpligtelserne,« siger Lars Økjær Jørgensen og henviser blandt andet til interessekonflikter:

»Advokatvirksomhederne har pligt til at sikre sig på forhånd, at de ikke kommer i sådan en situation – så skal de frasige sig sagen. Og hvis de opdager det undervejs, skal de straks frasige sig sagen,« slutter fagchefen.

Jesper Olsen fra Transparency International undrer sig også over, at det er HjulmandKaptains logo, der pryder notatet, som politikerne har nikket til.

»Set udefra virker det, som om man har en dobbelt interesse i, at dette ikke skal se problematisk ud. 'Hvad har vi hænderne til, hvis den ene ikke skal vaske den anden,' som Skjold Hansen ville sige det i 'Matador',« siger han.

I forvejen har flere kritiseret kommunaldirektør Christian Roslev, der godkendte de 100.000 kroner til Jesper Skovsgaard som en del af TV 2-programmet 'Nybyggerne'. Eksperter kritiserer kommunaldirektøren for ikke at have taget notat eller journaliseret mødet mellem Roslev, borgmesteren og Jesper Skovsgaard.

»Det er desværre gennemgående i danske skandalesager, at det ikke er, fordi de ikke kender reglerne, men fordi de ikke overholder dem,« sagde lektor ved DMJX Roger Buch om det til B.T.

Jesper Olsen mener, at Aalborg Kommune bør få andre øjne til at kigge på sagen.

Hvis jeg var økonomiudvalget, så ville jeg bede en revisor om at forholde sig til det og ikke en advokat,« slutter formanden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Hjulmand og Kaptain.