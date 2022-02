På det seneste er skeletterne væltet ud af det kommunale skab i landets tredjestørste kommune.

Frihedsbrevet og siden B.T. har afsløret en mistænkelig pengestrøm på Danmarks mest omtalte 100.000 kroner mellem kommunen og ejendomsmatadoren Jesper Skovsgaard.

Der er intet referat fra det omstridte møde, trods de prominente deltagere. Nu viser det sig, det langtfra er første gang, Aalborg Kommune har problemer med at følge reglerne for journalisering og notat – og det bekymrer både eksperter og politikere.

»Der er noget, der halter – måske i alle forvaltninger. Nu har vi så et eksempel på noget, der ikke kun var forbeholdt dem i By- og Landskabsforvaltningen. Så det skal der selvfølgelig rettes op på,« siger en bekymret 2. viceborgmester i kommunen, Vibeke Gamst (K).

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen er i øjeblikket sygemeldt. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen er i øjeblikket sygemeldt. Foto: Henning Bagger

Krads er kritikken også fra Roger Buch, der er lektor ved Danmarks Journalisthøjskole og har forsket i demokratiets tilstand i 25 år.

»Det er helt uacceptabelt. Der er ikke nogen undskyldning.«

Netop demokratiet er under pres i sagen om de forsvundne 100.000 kroner, mener Roger Buch.

»Det er desværre gennemgående i danske skandalesager – Farumsagen, Inger Støjberg, Tamilsagen – at det ikke er, fordi de ikke kender reglerne, men fordi de ikke overholder dem. Det er forvaltningsmæssig børnelærdom. Vi så det senest i Fredericia, hvor en advokatundersøgelse understregede, at der heller ikke var styr på de grundlæggende regler i forvaltningen.«

Roger Buch, lektor ved DMJX, har i over 25 år forsket i demokratiets tilstand. Foto: Kim Haugaard Vis mere Roger Buch, lektor ved DMJX, har i over 25 år forsket i demokratiets tilstand. Foto: Kim Haugaard

Christian Roslev og kommunen mener ikke selv, der er tale om et generelt problem med journaliseringspligten.

»Det nytter ikke at have notater og bare placere dem i en skuffe. De skal placeres de rigtige steder, så de efterfølgende kan findes frem. Nogle steder arbejder politikere og ledende embedsmænd desværre helt bevidst med den her form for mundtlighed,« forklarer Roger Buch og uddyber, hvilke problemer det giver for retssikkerheden og demokratiet. Journalisering og notat handler om, hvorvidt vi kan stole på politikerne:

»Når politikerne skal stå på mål for de ting, der foregår, er det jo vigtigt, det bliver skrevet ned, og journaliseret ordentligt.«

Samme problem gjorde sig gældende, da Horten Advokatfirma i december sidste år offentliggjorde deres undersøgelser af kommunens udbygningssager.

Her skriver de blandt andet, at de 'har konstateret et ganske betydeligt antal mails med et indhold, som burde være journaliseret'.

B.T. har fået adgang til dokumenter, der viser, hvordan Aalborgs prestigeprojekt på Spritten også lider under manglende journalisering.

Entreprenørfirmaet A. Enggaard har nemlig ulovligt gennemboret kajkanten ved Spritten. Flere mails viser møder mellem entreprenøren og Aalborgs i øjeblikket hjemsendte stadsarkitekt, blandt andet i oktober 2020, hvori der tales om 'et godt møde' og 'en god plan'.

Men der er intet referat.

Mail fra Asger Enggaard til stadsarkitekt Peder Baltzer, hvor han takker for et godt møde om lokalplanen. Men der er intet referat fra mødet. Vis mere Mail fra Asger Enggaard til stadsarkitekt Peder Baltzer, hvor han takker for et godt møde om lokalplanen. Men der er intet referat fra mødet.

Aalborgs problemer med journaliseringspligten vækker også opsigt på Christiansborg.

»Det er jo himmelråbende,« siger Anne Honoré (V), der har fulgt sagen om udbygningsaftalerne på nærmeste hold som byrådsmedlem i Aalborg.

Derfor har hun også stillet flere spørgsmål til indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S). Blandt andet for at undersøge, om der i andre kommuner er samme problemer med at overholde offentlighedsloven.

»Hvis det er et kæmpe problem i så stor en kommune som Aalborg – hvordan ser det så ud på landsplan?« siger Anne Honoré.

Det spurgte Anne Honoré ministeren om Også på Christiansborg har Aalborg Kommunes problemer med notat- og journaliseringspligten været til debat. Derfor stillede Anne Honoré (V), der er tidligere byrådsmedlem i Aalborg, følgende spørgsmål til indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) 17. december 2021: 338 Hvad mener ministeren om, at Horten, i Advokatundersøgelsen for Aalborg Kommune, konkluderer, at Aalborg Kommune i høj grad ikke har journaliseret efter reglerne? 339 Mener ministeren, at Advokatundersøgelsen for Aalborg Kommune, som i høj grad viser store mangler på skriftlighed og journalisering i forvaltningen, giver anledning til at undersøge praksisser i andre kommuner? 340 Mener ministeren, at Advokatundersøgelsen for Aalborg Kommune, som i høj grad viser store mangler på skriftlighed og journalisering i forvaltningen, giver anledning til at styrke kontrollen med forvaltningen? Ministeren svarede ikke på spørgsmålene, da der i øjeblikket kører sag hos Ankestyrelsen.

Kommunaldirektørens egen forklaring på det manglende referat i 100.000- kronerssagen, er, at det kun er nødvendigt med notater på møder, hvor der træffes beslutninger.

Men det er forkert, siger lektor Roger Buch:

»Det er også møder, der leder frem til en beslutning. Derfor er notatpligten ganske omfattende. At bruge 100.000 er en beslutning, det er der slet, slet ikke tvivl om,« siger han.

FORSKEL PÅ NOTAT OG JOURNALISERING Ifølge Roger Buch: Notatpligten handler om, at hvis man deltager i møde eller på anden måde får informationer, som har betydning for beslutningen i en sag, skal det noteres. Det er et grundkrav i reglerne for skriftlighed i den offentlige sektor. Journalisering er skridtet videre, for der har man også en pligt til, at notater og andre dokumenter bliver arkiveret og journaliseret. Det nytter ikke at have notater og bare placere dem i en skuffe. De skal placeres de rigtige steder. Nogle steder arbejder politikere og ledende embedsmænd desværre helt bevidst med den her form for mundtlighed.

I Aalborg Byråd var 2. viceborgmester Vibeke Gamst (K) blandt tilhørerne, da kommunaldirektøren afgav sin forklaring på, hvorfor mødet med borgmesteren og byggematadoren ikke var journaliseret. »Utroværdig,« kaldte hun forklaringen.

Christian Roslev, ny Direktør i DSB Foto: Erik Refner Vis mere Christian Roslev, ny Direktør i DSB Foto: Erik Refner

Vibeke Gamst, der selv er jurauddannet, ser nemlig en bekymrende tendens med journaliseringspligten.

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de undersøger deres praksis, og ellers er det noget, jeg vil tale med vores rådmand, Morten Thiessen, om selv at igangsætte en undersøgelse i sin forvaltning,« slutter hun.