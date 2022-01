Den stærke januarblæst har sendt mørke skyer ind over Aalborg.

En stærk kontroversiel sag om 100.000 pist forsvundne kroner af borgernes penge, som flere eksperter har sammenlignet med en slags korruption i Danmarks tredjestørste kommune.

Frihedsbrevet har tidligere afsløret den mistænkelige pengestrøm til Jesper Skovsgaard, den nordjyske byggematador bag 2E Bolig. Pengene blev aftalt på et møde i 2017 med kommunaldirektør Christian Roslev og den i øjeblikket sygdomsramte borgmester Thomas Kastrup Larsen (S).

Det har sendt tilliden til kommunens øverste embedsmand og Thomas Kastrup Larsen (S), der til valgkampen i 2017 modtog 50.000 kampagnekroner fra Jesper Skovsgaard, på en blæsetur.

Christian Roslev, kommunaldirektør i Aalborg.

»Jeg synes ikke, det virker troværdigt,« tordner Vibeke Gamst, erfaren K-medlem af byrådet om kommunaldirektør Christian Roslevs forklaringer.

»Det skurrer i mine ører. Selvfølgelig kan han huske den historie, det er jeg sikker på. Det er jo ikke hver dag, TV 2 kommer og laver indslag. Det er ikke hvilken som helst faktura,« fortsætter hun.

2. viceborgmester, Konservatives Vibeke Gamst.

Fra det omstridte møde med byggematadoren i 2017 ligger der intet notat eller journalisering, som der ellers burde.

SKANDALESAGEN I AALBORG: Det siger offentlighedsloven Offentlighedsloven kaldes også 'Lov om offentlighed i forvaltningen' og skal blandt andet sikre, at det offentlige udviser gennemsigtighed over for borgerne i Danmark. § 13 I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. § 15 Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. 15.4 Pligten til at journalisere efter stk. 1-3 gælder for statslige forvaltningsmyndigheder omfattet af § 2 og kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale centralforvaltning. Kilde: Danske Love

Flere byrådsmedlemmer kritiserede i starten af ugen kommunaldirektørens første redegørelse for ikke at kaste lys over pengestrømmen.

Her lovede Roslev dog senere på ugen at vise en mailkorrespondance, der ville opklare det. Men det er ikke sket, lyder den opsigtsvækkende kritik fra Vibeke Gamst:

Thomas Kastrup-Larsen (S) er lige nu sygemeldt med stress.

»Da han sagde det, sidder man jo med tilbageholdt åndedræt og venter på de mails mellem Metronome og Aalborg Kommune -– men de gør sagen værre. Det er meget sådan praktiske ting, og som intet har med finansieringen at gøre,« siger hun, men er ikke færdig med at kritisere kommunaldirektøren.

»Jo flere forklaringer, jo mærkeligere bliver det.«

Blandt de mest kradse kritikere er Nye Borgerlige og deres ene mandat i byrådet, Rikke Pedersen (NB), der trods sin status som nyvalgt, ikke er overrasket:

Det siger de selv Kommunaldirekør Christian Roslev 'mener', at en Metronome-ansat var til stede, men ganske opsigtsvækkende blev det afvist af produktionsselskabet bag 'Nybyggerne'. Derfor blafrer de 100.000 og brandingfilmen, som ingen ved hvor er, stadig i vinden. Efter dages tavshed indrømmede vikarierende borgmester Helle Frederiksen (S), da B.T. endelig fik hul igennem, at det »er en kæmpe brøler, at der ikke ligger et notat.« Roslev selv har efter at have gransket mail, konstateret at brandingfilmen i stedet var en del af udsendelserne. På trods af at han foran byrådet sagde, at det var en selvstændig promoveringsfilm, kommunen havde købt. Større skade mener kommunaldirektøren dog ikke, fejlen er: »Vi betaler for eksponering – og det har vi fået,« har han udtalt, da B.T. forelægger ham sagen.

»100.000, der flyver ud af skatteborgernes penge, kalder jeg frås,« siger hun.

»Det er et godt spørgsmål, om der er opbakning, men vi skal et spadestik dybere, før vi ved, om det skal have nogle konsekvenser. Sygdom kan man ikke holde for, men det er jo ikke den eneste sag, der har været i vælten omkring ham,« siger Rikke Pedersen og mener at Socialdemokratiet skylder borgerne »at komme på banen.«

Et andet nyt medlem af byrådet, Mikael Simonsen fra Venstre, undrer sig også over det kontroversielle sagsforløb, som han kalder »upassende«:

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, var på arbejde på valgnatten, hvor han og S gik markant tilbage. Siden har der været flere møgsager for borgmesteren.

»Det er meget, meget besynderligt, at der få måneder efter ryger 50.000 kroner tilbage til sossernes kasse. Vi nye (i byrådet, red.) har fået af vide, vi skal holde et armslængdeprincip – dér fejler man, og det virker mærkeligt,« siger Mikael Simonsen (V).

Han bakkes op af sin mere erfarne partikollega, Jan Nymark Thaysen (V), ny rådmand for en anden forvaltning, der har haft problemer med at journalisere og vise 'god forvaltningsskik', By- og Landskab.

»Det er tankevækkende, hvor lidt styr der har været på det, og jeg bliver urolig, når jeg læser om den her lemfældige omgang med borgernes penge. Den kan næsten ikke blive værre.«

Har du tillid?

»Tillid skal man gøre sig fortjent til, og når man har lavet en redegørelse, der ikke er præcis, skaber det en mistillid, man lige skal have genoprettet. Jeg forholder mig kritisk, for jeg synes, pressen afslører nogle ting, der bekymrer mig. Det er ikke fyldestgørende, det vi modtager. Det skaber mistanke om, at der har været urent tav,« siger Jan Nymark Thaysen (V).

Det gamle mundheld om at al omtale er god omtale, holder ikke i Aalborg i øjeblikket. Langt fra, lyder de hårde ord fra 2. viceborgmesteren, Vibeke Gamst (K):

»Det klæder ikke Aalborg. Når man nu taler om at betale 100.000 kroner for at brande og eksponere byen i et TV-program, så kan man jo med et dybt suk konstatere, at den opmærksomhed, man får negativt i øjeblikket, i hvert fald ikke er 100.000 værd,« lyder det lakonisk/tragikomisk/bittersødt fra Gamst.

Blandt de røde partier, bakker både Enhedslisten og SF fortsat borgmesteren og kommunaldirektøren op. Enhedslistens Anna Aaen har tillid til, at begge er »kompetente mennesker, der kan forstå sagens alvor.«

Hvor længe kan I vente på en sygemeldt borgmester, når han har sådan en sag hængende over hovedet?

»Så længe det er nødvendigt. Sådan som det politiske system er sat sammen, burde der også være andre, der kan redegøre for sagen,« siger Anna Aaen.

Også SFs spidskandidat ved sidste års kommunalvalg, Peter Larsen har – for nu – tillid til de to.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (til højre) på valgnatten i november 2021, flankeret af Peter Larsen fra SF til venste. SFeren har fortsat tillid til borgmesteren og kommunaldirektøren.

»Jeg har tillid til borgmesteren og kommunaldirektøren på baggrund af redegørelsen, men der skal dog rettes op på det. Vi vil ikke have, der dukker de her sager op,« siger han og vil ikke yderligere kommentere borgmesteren grundet Kastrup Larsens stress-sygemelding.

Har du stadig tillid til Aalborgs borgmester og kommunaldirektør efter den seneste sag?

Den vikarierende borgmester, Helle Frederiksen (S), ønskede heller ikke at udtale sig til B.T. om den sygemeldte borgmester, men spørgsmålet er, om både byråd og borgere i Aalborg, kan vente med at få sagen klarlagt, når og hvis borgmesteren vender tilbage. Ikke ifølge Vibeke Gamst (K).

»Vi er ikke færdige med denne sag. Det er ikke sådan, at sagen ligger stille, fordi borgmesteren er sygemeldt. Vi bliver nødt til at kredse om det her lidt endnu,« slutter Vibeke Gamst.

Christian Roslev er i øjeblikket på ferie. Borgmester Thomas Kastrup Larsen er sygemeldt med stress.

Både Jesper Skovsgaard og Metronome har tilkendegivet, at de ikke ønsker at udtale sig.