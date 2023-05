Et kendt citat fra den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher lyder, at socialister før eller siden løber tør for andre menneskers penge.

Hos socialisterne i Enhedslisten er problemet lige nu, at de over flere år har brugt for mange af deres egne.

Op til partiets landsmøde i weekenden har hovedbestyrelsen gjort status over partiets økonomi, og det er ikke opløftende læsning for venstrefløjspartiet, der ved folketingsvalget gik fra 13 til 9 mandater.

Faktisk er landsorganisationens økonomi i en 'økonomisk krisesituation'.

Det fremgår af en beretning fra hovedbestyrelsen, der bliver præsenteret i weekenden.

Men der er en god forklaring på, at netop Enhedslistens økonomi er i krise, mener Frederikke Hellemann, medlem af hovedbestyrelsen og fungerende økonomiansvarlig:

»I Enhedslisten har vi ikke store pengeinteresser eller rigmænd i ryggen. Derfor afspejler vores økonomi i høj grad vores valgresultater og vores medlemmers kontingentbetalinger,« skriver hun i et svar til B.T.

Ifølge hovedbestyrelsen har økonomien været udfordret af »mange års optimistisk budgettering«, der har »tæret på partiets egenkapital«.

Enhedslistens valgfest på Christiansborg, efter at danskerne har stemt Ja til afskaffe Danmarks forsvarsforbehold i EU Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten.

Derfor er det nu »afgørende«, at der kommer en »konsekvent balancering af udgifterne med indtægterne«, efter nogle år, hvor udviklingen i økonomien ikke er blevet fulgt »tæt nok«.

Frederikke Hellemann erkender, at den optimistiske budgettering er uholdbar:

»Gennem en årrække har skiftende hovedbestyrelser og årsmøder opereret med større udgifter som led i at udvikle og tage hånd om vores parti. Det kan man åbenlyst ikke gøre for evigt,« svarer hun i en mail.

De økonomiske problemer for partiet skyldes dels, at valget gik dårligere end forventet.

Og så skyldes det blandt andet, at partiet er blevet ramt af en større »usikker« udgift, nemlig folketingsvalgkampen 2022.

En udgift på 4,4 millioner kroner, som partiet ikke havde sat på budgettet for 2022, fordi man ikke havde regnet med, at der ville kommet et valg.

Dermed kommer partiet ud af 2022 med et underskud på 4,7 millioner kroner.

Et underskud, der ifølge partiet selv primært kan tilskrives udgifterne til folketingsvalgkampen.

Enhedslistens økonomi I Enhedslisten er det hovedbestyrelsen, der har ansvar for at forvalte budgetterne. Men det er hele årsmødet, der vedtager dem. Landsorganisationens økonomi er adskilt fra folketingsgruppens økonomi på Christiansborg. Enhedslisten har over flere år haft underskud, og derfor tæret på partiets egenkapital. I 2022 var der et underskud på 4,7 millioner kroner. Partiet budgetterede med et underskud på 3,2 millioner. Partiet fik samtidig indsamlet flere penge end forventet til folketingsvalget, og er på bundlinjen endt med at bruge 100.000 kroner af partiets egenkapital.

Som konsekvens af valget og de »optimistiske« budgetter har hovedbestyrelsen valgt at foretage »voldsomme økonomiske besparelser«.

Herunder fyringer af medarbejdere, lukning af medlemsblad og flytning af partiets landskontor til Christiansborg.

En beslutning, der tidligere har fået kritik for at være uklog »centralisering« af græsrodspartiet.

Frederikke Hellemann mener, det er nødvendigt med en hård økonomisk »opbremsning«. Hovedbestyrelsen har derfor flere spareforslag med i posen:

»Det er aldrig sjovt at skære ned på midler til aktiviteter, årsværk og drift, men det er udtryk for, at hovedbestyrelsen i sit forslag tager de nødvendige skridt for at sikre, at Enhedslistens økonomi tilpasses,« skriver hun i en mail.

Det er nu op til årsmødet at beslutte, om budgettet og forslagene til besparelser skal stemmes igennem.