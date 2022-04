Skal fremtidens universitetsstuderende erstatte SU på kandidaten med et godt, gammeldags lån?

Ja, hvis du spørger regeringens reformkommission anført af den erfarne økonomiprofessor Nina Smith.

Stort og eftertrykkeligt nej, hvis du spørger regeringens støttepartier.

»Det er vi ganske enkelt lodret imod, for det vil ramme socialt skævt. Det er ikke løsningen på de problemer, vi ser på universiteterne,« siger Enhedslistens uddannelsesordfører, Victoria Velazques.

Også den radikale uddannelsesordfører, Katrine Robsøe, kalder forslaget for »en forkert vej at gå«.

»Vi har en masse unge mennesker, som gør alt, hvad samfundet beder dem om. De tager uddannelser, de vil arbejde, de vil bidrage. Så synes jeg, det er helt forkert at fjerne deres SU på kandidaten,« siger hun.

I et opslag på Twitter trækker SF-formand Pia Olsen Dyhr også tæppet væk under reformforslaget, der udgør en central finansieringskilde for Nina Smiths kommission:

»Uden SU så havde jeg aldrig fået en universitetsuddannelse og andre som mig. Det er den nøgne sandhed. Det er skidt for den sociale mobilitet!«

Det foreslår kommissionen * Et karaktergennemsnit på 9 skal give adgang til alle universitetsuddannelser. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, fordeles pladserne via en optagelsesprøve. * SU’en bliver omlagt til et lån på kandidatuddannelsen. * Der skal indføres en etårig kandidatuddannelse. Den i dag to-årige kandidatuddannelse skal dog fortsætte. Men den skal være rettet mod forskning. * En fireårig kandidatuddannelse på knap halvdelen af alle universitetsuddannelser. På humaniora og samfundsfag skal det være syv ud ti studerende, der tager en fireårig kandidat. Kilder: Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten

Ifølge kommissionen vil en omlægning af SUen frigive 3,5 milliarder kroner, der kan geninvesteres i universitetssystemet.

Reformkommissionen blev nedsat af regeringen i 2020 og har til opgave at finde forslag til såkaldte 'andengenerationsreformer', der skal sikre flere hænder, bedre velfærd og øget produktivitet i samfundet.

Og første rapport fokuserer altså på uddannelse. Men forslaget om SUen virker fra et rødt perspektiv til at være død ved ankomst.

Selv uddannelsesminister Jesper Petersen virker kølig i forhold til et indgreb i SU'en.

»Det kendte forslag om omlægning af kandidat-SU til lån er ikke på mit tegnebræt,« skriver han på Twitter.

Det forventes, at reformkommissionens forslag skal danne grundlag for brede forhandlinger om en reform af uddannelsessystemet.