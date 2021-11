De har hængt valgplakater op, delt flyers ud og debatteret på livet løs de seneste fire uger. Byrådskandidaterne har kæmpet for at få din stemme. Nu er det valgdag, og der ikke mere tilbage at gøre, udover at vente i spænding på resultatet.

B.T. Aarhus har spurgt en række kandidater, hvad de får dagen til at gå med, og hvordan de bedst holder nerverne i skak.

Christian Budde, spidskandidat for Venstre

»Jeg har for første gang i tre uger fået luftet mine løbesko og mærket lidt vind i håret. Lige nu står jeg og stryger min skjorte, og så har jeg aftalt at drikke et glas saftevand med mine børn,« siger Christian Budde.

I aften skal han på Street Food med Venstre-gruppen for at fejre valget, og resten af aftenen og natten skal han været på rådhuset og ‘lægge arm med borgmesteren’.

»Jeg er jo lidt klassens nye dreng, så jeg har brugt meget tid på at sætte mig ind i konstitueringsspillet og har fået mange gode staldtips af kloge folk. Det mest legendariske er russertricket, der går ud på at hælde godt med våde varer på folk, for der er en uskreven regel om, at man ikke forlader mødelokalet. Jeg har selv prøvet at blive udsat for det, og det er ret effektivt.«

Thomas Medom, spidskandidat SF

»Jeg mødte ind på Virupskolen i Hjortshøj halv syv i morges, hvor jeg er valgstyrerformand. Så det er jeg fuldt optaget af indtil valgstedet lukker klokken 20, hvor jeg kører ind på rådhuset og sikkert skal forhandle indtil den lyse morgen engang.«

Sebastian Kaimson, kandidat for Konservative

»Jeg har bare ligget og set Star Wars og slappet af i dag. Jeg er ret vild med de film. I dag så jeg ‘The Empire Strikes Back’ og ‘Return of the Jedi’, og så lavede jeg også lige en portion pandekager til mig selv. Jeg er vanvittigt spændt på, hvordan det kommer til at gå, og i aften skal jeg være sammen med de andre KU’ere og så ellers bare slå ventetiden ihjel.«

Henrik Arens, spidskandidat for Nye Borgerlige

»Lige nu står jeg på et mekanikerværksted og er i gang med at få min bil vurderet. Den blev udsat for hærværk forleden, så nu skal jeg finde ud af, om den skal lakeres eller poleres. For det er på godt jysk rigtig træls at køre rundt med hagekors på bilen. Men jeg ville da hellere bruge tiden på at være sammen med de andre kandidater lige nu.«

Eva Borchorst Mejnertz, kandidat for Socialdemokratiet

»Jeg har været valgstyrerformand på Møllevangskolen siden tidligt i morges, så jeg tror, jeg bliver godt træt i morges. Jeg fik også selskab af to unger i nat, som efterhånden glæder sig rigtig meget til, at jeg ikke længere bruger al min tid på valgkamp. Jeg har lovet dem, at der skal sættes julelys op og pyntes op til jul, så snart valget er ovre.«

Laura Bryhl, spidskandidat for Enhedslisten

»Lige nu sidder jeg og drikker te med min veninde. Og ellers skal vi planlægge valgfest i aften og fejre valgdagen og at vi har haft en virkelig god valgkamp og fået en masse nye, unge medlemmer.«

Jacob Søgaard Clausen, spidskandidat for Dansk Folkeparti

»Jeg er valgstyrerformand på Højvangskolen i Stautrup og er i fuld gang med at få afviklet valgdagen her. Jeg synes, i dag er en hellig dag, hvor vælgerne skal have ro til at få besluttet sig og sat deres kryds. Senere skal jeg selvfølgelig ind på rådhuset og forhandle.«