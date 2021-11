971.611 kroner.

Beløbet vil stå som et blinkende neonskilt over navnet Kristian Würtz, der har været rådmand i Aarhus de sidste ti år. Mange vil ikke kunne fortælle, hvad han har fået gennemført som politiker – hverken godt eller skidt – men mange vil huske, at han fik knap en million kroner med sig, da han forlod posten som rådmand. Ganske frivilligt vel at mærke.

Han skal ikke lave noget for pengene, der følger ingen forpligtelser eller forventninger med. De ruller bare ind på hans konto hver måned ved siden af lønudbetalinger fra hans nye job.

Det gyldne håndtryk hedder på politikerlingo eftervederlag, men det er et gyldent håndtryk, der bare er blevet pakket pænt ind i et sprogligt vattæppe af de politikere på Christiansborg, der har vedtaget ordningen.

Tilbage sidder ganske almindelige borgere med spørgsmålet; men har han ikke fået job som direktør i Brabrand Boligforening? Får han ikke en årsløn på 1,3 millioner kroner inklusive pension i sit nye job? Og får han alligevel et gyldent håndtryk på næsten en million skattekroner?

Ja, det gør han. Det har Kristian Würtz' politikerkolleger på Christiansborg vedtaget. Ordningen er fed for de rådmænd og borgmestre, der kan fratræde deres post, når de hellere vil noget andet, og så ved de, at de får op til et års løn med sig ud af døren.

For alle os andre er det fuldstændig uforståeligt og usmageligt. Politikere får ikke nogen høj løn, måske skal de endda have mere, men de skal ikke have penge for at forlade deres job frivilligt for at begynde i et nyt arbejde efterfølgende.

Det er en hån mod skatteborgerne, og hver gang en politiker siger 'ja tak' til det lukrative håndtryk, er det en skovlfuld forargelse, der bliver hældt ned i det efterhånden dybe hul i folkedybet, der hedder politikerlede.

Selv siger den afgående rådmand:

»Eftervederlaget er en del af den samlede pakke for en rådmand og borgmester. Det gælder for mig såvel som alle andre, der i fremtiden vil fratræde som rådmand eller borgmester,« siger Kristian Würtz.

Han kan dog vælge at sige nej til eftervederlaget, men han tager imod.

Lad os være ærlige, det havde de fleste af os nok gjort, hvis vi blev tilbudt en million kroner uden nogen krav. Problemet er reglerne, som Folketinget har vedtaget. Regeringen sagde så sent som i september, at de ville se på ordningen, som de kalder 'ulogisk'.

Men der er sjældent noget, der går stærkt, når det handler om politikernes egne privilegier. Imens vokser politikerleden, for hver gang en politiker siger 'ja tak' til de lukrative ordninger.