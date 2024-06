Det var en meget tavs Anders Vistisen (DF), som torsdag ankom til Hørsholm.

Forud for afslutningsdebatten i Europaparlamentsvalgkampen ville B.T. gerne have en kommentar til, hvorvidt han finansierer egne annoncer med EU-midler.

Men det havde han ingen interesse i.

»Er nogle af de annoncer, du har lavet på Facebook det seneste år, finansieret med EU-midler?« blev han spurgt.

Svaret udeblev som sagt.

Du kan se Anders Vistisen ankomme og ignorere pressen øverst i artiklen.

Reglerne, som er gældende i den konkrete sag, lyder, at EU-politikere ikke må bruge EU-midler til at finansiere annoncer, der har karakter af partipolitisk kampagne eller valgkamp.

En række af billederne på Anders Vistisens Facebook-annoncer bærer dog logoet for DF'erens gruppe i Europa-Parlamentet, ID-gruppen, i annoncens højre hjørne.

For at kunne få økonomisk støtte fra EU skal annoncer derimod bære EP-gruppens logo i højre hjørne.

Anders Visiten har brugt over en halv million kroner på annoncer – og de er »delvist« betalt med penge fra EU, skriver Berlingske.

Derfor har Roger Buch, forskningslektor og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vurderet, at annoncerne kan være i strid med EU-reglerne.

Vel at mærke, hvis – og i givet fald – hvilke af annoncerne, der er betalt med EU-midler, siger han. Men det ønsker Anders Vistisen ikke at svare på.

Anders Vistisen afviser kritikken over for Berlingske, men vil heller ikke her oplyse specifikt, hvilke af annoncerne EU har finansieret.

Dansk Folkepartis pressechef, Erik Møller, skriver i en mail til B.T., at »der er brugt penge på annoncering fra flere forskellige puljer. Det omfatter partiets egne midler, borgerbidrag, oplysningsmidler og Anders’ egne midler«, lyder det i en mail på spørgsmålet om, hvem der betaler for Anders Vistisens Facebook-annoncer og på, hvem der betaler for annoncerne med ID-gruppens logo.

Dansk Folkeparti har efterfølgende valgt at pudse en advokat på Roger Buch.

Et forløb, som Roger Buch opfatter som en trussel og et forsøg på at intimidere ham til ikke at udtale sig.

