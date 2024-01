Der er ikke noget at komme efter.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) afviser oppositionens spekulationer om, at undersøgelsen af FE-sagen først skal være færdig i 2026, fordi Mette Frederiksen i så fald ikke kan blive straffet på grund af en forældelsesfrist.

»Tidsfristen har alene til formål at sikre, at kommissionen har den fornødne tid til undersøgelse,« skriver Hummelgaard i et svar til Ritzau.

En kommission skal undersøge, om der er taget såkaldt »usaglige hensyn« i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og de to – droppede – retssager mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen.

B.T. kunne fredag afdække, at undersøgelsen først afsluttes i april 2026.

Ifølge eksperter vil det betyde, at forældelsesfristen freder ministre fra strafansvar. Det skyldes, at skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste begyndte allerede tilbage i 2020.

Tirsdag blev sagen diskuteret til partilederdebat i Folketinget.

»Det betyder så, at ikke nok med at regeringen har tilrettelagt det på en måde, så man skal undersøge sig selv – vupti, så får man også tilrettelagt det på en måde, så undersøgelsen kommer så sent, så ingen kan stilles til ansvar,« sagde Inger Støjberg (DD) og tilføjede:

»Synes Mette Frederiksen virkelig, at det her højner respekten om Mette Frederiksens og regeringens ageren i denne sag?«

Statsministeren svarede dog ikke direkte på spørgsmålet, men begyndte at tale om ældrevelfærd.

Så rejste Inger Støjberg sig op igen og skærpede tonen:

»Der er rystelser i vores fundament i forhold til, hvordan man har ageret i denne her sag. Så synes jeg ærlig talt, det er tarveligt, at statsministeren ikke vil svare, men prøver på at give lidt voksenskældud her i salen. Jeg vil gerne bede Mette Frederiksen om at svare på det her,« sagde Støjberg.

»Der er ikke nogen grund til at blive sur over, at jeg som Socialdemokratiets formand er optaget af vores ældre,« svarede Mette Frederiksen og tilføjede:

»Der er ikke rystelser i noget fundament. Vi kan have fuldstændig tillid til vores efterretningstjeneste og til myndighederne i Danmark. Men vi er enige om, at der skal være en undersøgelse.«