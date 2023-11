Snart bliver det formentlig muligt at se den omdiskuterede dokumentar med dressurrytteren Andreas Helgstrand i centrum på TV 2.

For 'Operation X: Hestemilliardærens hemmeligheder' er nu blevet programsat.

Den bliver vist onsdag den 22. november klokken 20.00 på hovedkanalen, viser tv-guiden.

Tilbage i juni valgte Andreas Helgstrand at politianmelde TV 2, da der var tale om skjulte optagelser.

En udsendt journalist fra tv-stationen blev ansat hos Helgstrand Dressage i Nordjylland, og herefter fungerede vedkommende som en muldvarp for TV 2.

»Det er utrolig krænkende, og stærkt bekymrende, at vores medarbejdere og jeg har fået krænket privatlivets fred udelukkende for at skabe en spændende dokumentar,« lød det fra Andreas Helgstrand, der blev milliardær i 2019 efter ti år som selvstændig, i en pressemeddelelse.

Han begærede om forbud mod, at programmet kunne blive vist, politianmeldte TV 2 og i september 2023 var de to parter i retten.

Her gav retten TV 2 medhold i, at de kunne bruge oplysningerne, og ifølge flere medier var begrundelse, at der var tale om 'samfundsvæsentlig interesse' og 'dyrevelfærd'.

I retten kom det frem, at det angiveligt ikke var hestevenlige træningsmetoder, de skjulte kameraer havde filmet.

Der skulle blandt andet angiveligt være tale om brug af den omstridte træningsmetode rollkur, der tvinger hesten til at bøje sin nakke unaturligt langt ind mod bringen.

Ifølge Ketil Alstrup, der er redaktør på Operation X, skulle der være optagelser af heste med sår i mundvigen og sår efter overdreven brug af pisk og spore.

Andreas Helgstrand forklarede i retten, at heste skal have sat grænser, da der er tale om store dyr.

»Det er ligesom en hund, der bider en gang imellem. Man skal sætte hestene på plads, ellers er de farlige, store dyr. Men ingen er på min matrikel for at skade heste,« sagde han ifølge Nordjyske.



Andreas Helgstrand, der i 2008 var med til at vinde OL-bronze i holddressur, valgte at anke dommen fra byretten til landsretten – den sag bliver afgjort tirsdag.