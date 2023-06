Han har været søgelyset for angiveligt at snyde kunder og for at true sine partnere, og har tidligere været anklaget og siden frikendt for hestemishandling. Nu er han atter engang havnet i en tilsyneladende uheldig sag.

Den omstridte, nordjyske hestemilliardær Andreas Helgstrand raser over TV 2, som han har politianmeldt, efter tv-stationen, ifølge rytteren, har filmet med skjult kamera i hans stald.

»Det er utrolig krænkende, og stærkt bekymrende, at vores medarbejdere og jeg har fået krænket privatlivets fred udelukkende for at skabe en spændende dokumentar.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Andreas Helgstrand, som han udsendte, efter han for nyligt blev orienteret om, at TV 2 har brugt en muldvarp til at lave skjulte optagelser i hans virksomhed.

Ifølge Andreas Helgstrand har tv-stationen ladet en hestepasser ansætte hos Helgstrand Dressage, der holder til i nordjyske Vodskov, som har optaget med skjult kamera.

Andreas Helgstrand på hesten Jovian. Foto: Constantin Zinn/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Helgstrand på hesten Jovian. Foto: Constantin Zinn/EPA/Ritzau Scanpix

'Det er ubehageligt, fordi det føles på samme måde, som hvis der har været en indbrudstyv i dit hus og rodet rundt i dine værelser og skabe,' skriver den tidligere OL-rytter i et brev til TV 2, som han ligeledes har offentliggjort på sin hjemmeside.

Da B.T. ringer til ham, gentager han kritikken:

»Jeg har ikke så mange flere kommentarer til det, end det vi har været ude at skrive.«

Man får jo indtrykket, når man læser din pressemeddelelse, at du måske er lidt bekymret for, hvad der kommer frem?

»Nej, altså. Jeg har ikke mere at sige. Jeg synes bare, det træder en voldsomt over tæerne, at man får journalister ind her, som med falske navne og alt muligt ansætter sig selv i en måned og render rundt, og det tror jeg, at alle andre ville synes er meget grænseoverskridende og krænkende.«

Jeg kan forstå ud fra din pressemeddelelse, at det åbenbart handler om noget med dine træningsmetode. Kan du afvise, at der er noget at komme efter?

»Jeg har ingen kommentarer. Vi har sagt det hele,« lyder det fra Helgstrand.

Pressemøde på Stjernerne på slottet. Her Morten Spiegelhauer. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix Vis mere Pressemøde på Stjernerne på slottet. Her Morten Spiegelhauer. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix

I pressemeddelelsen skriver han blandt andet:

'Alle der har med tilridning af heste at gøre ved, at heste er store og stærke, og at det ofte kræver hjælpemidler. Det bruger vi også her hos os. Det ville vi da gerne have vist TV 2. Men ingen på deres redaktion har kontaktet os i håbet om at skabe dialog og forståelse.'

TV 2 bekræfter overfor B.T., at man er i gang med at lave et afsnit af Operation X, der drejer sig om Helgstrand Dressage, og at programmet vil blive sendt efter sommerferien.

Tv-kanalen ønsker dog ikke at fortælle yderligere om indholdet.

»Vi ønsker ikke at kommentere indholdet af programmer, der endnu ikke er færdige og publicerede,« lyder det fra Michael Nørgaard, der er redaktionschef, TV 2 Dokumentar, i et skriftligt svar til B.T.

Nørgaard afviser ikke, at man har gjort brug af skjult kamera.

»Vi kan generelt sige om brug af skjult kamera, at vi – som anvist af Pressenævnets vejledning om god presseskik – kun benytter metoden, når dokumentationen ikke kan indhentes på anden vis. Vi anvender kun skjult kamera for at dokumentere og afdække væsentlige samfundsrelevante forhold,« forklarer han.

En af de ting, som Helgstrand er vred over er, at han ikke er blevet tilbudt at se optagelserne og har meddelt TV 2, at han ikke ønsker at stille op til interview, før han får dem at se.

Andreas Helgstrand har haft flere møgsager. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Helgstrand har haft flere møgsager. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

TV 2 meddeler, at man 'har tilbudt Andreas Helgstrand, at han kan se de relevante passager af de skjulte optagelser uden, at vi filmer det.'

Andreas Helgstrand er blevet så rasende over TV2’s metoder, at han har politianmeldt tv-stationen, oplyser han til B.T.

Ligeledes har han begæret om forbud mod, at programmet kan blive vist.

TV 2 bekræfter overfor B.T. , at stationen har modtaget en forbudsbegæring fra Andreas Helgstrands advokat.

Andreas Helgstrand blev landskendt, da han i 00erne vandt VM sølv og OL-bronze i dressur. Dengang arbejdede han som rytter for Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen på dennes stutteri Blue Hors’.

Sidenhen valgte Andreas Helgstrand at blive selvstændig og har de seneste år vakt opsigt, da hans forretning Helgstrand Dressage har gjort ham til milliardær.

Den kendte hestehandler har dog også flere gange gjort sig bemærket i en række uheldige sager.

I 2014 blev han politianmeldt for hestemishandling, da hans EM-hest, Akeem Foldager, havde blå tunge og ifølge kritikere så både stresset og smerteplaget ud. Helgstrand blev dog siden frikendt.

Helgstrand har også været midtpunkt i en ballade om underbetalt arbejdskraft, som Fagbladet i sin tid afslørede, og han har flere gange været anklaget for svindel.

Tilbage i 2014 kunne B.T. afsløre, at flere hesteejere følte sig snydt af Helgstrand i handler med milliondyre heste, og i 2022 har Nordjyske i en lang række artikler bragt lignende anklager på banen,

I flere artikler har det nordjyske medie beskrevet, hvordan flere hestejere er blevet snydt af Helgstrand i forbindelse med hestehandler.

Helgstrand har flere gange afvist beskyldningerne