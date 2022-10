Lyt til artiklen

En norsk milliardær, en dansk milliardær og en værdifuld hingst ved navn Donkey Boy. Sådan lyder ingredienserne i et større spektakulært rigmandsdrama.

Den stenrige norske kvinde Kristin G. Andresen er nemlig røget i totterne på den danske hestemilliardær Andreas Helgstrand, som hun beskylder for at lyve i forbindelse med en ekstrem dyr hestehandel. Og det har ført til en mystisk ballade.

»Jeg har aldrig tidligere haft problemer med at købe eller sælge gennem Andreas, da jeg altid har insisteret på at have direkte kontakt med køberne og (betalt, red.) ti procent til Andreas.«

»Men i dette tilfælde begynder det hele med en løgn – ifølge mine vidner. Donkey Boy blev ikke skadet i sin paddock. Og så bliver man mistænksom og begynder at undersøge ting.«

Andreas Helgstrand er på rekordtid blevet milliardær, men det har ikke været uden kritik på vejen. Foto: Henning Bagger Vis mere Andreas Helgstrand er på rekordtid blevet milliardær, men det har ikke været uden kritik på vejen. Foto: Henning Bagger

Sådan udtalte den garvede forretningskvinde Kristin G. Andresen til det svenske rideportsmagasin Tidningen Ridsport onsdag.

Kristin G. Andresen er ejendomsudvikler og gift med en af Norges rigeste mænd, milliardæren Johan Andresen. Sammen er parret forældre til de voksne døtre Katharina og Alexandra, der i 2016 blev udnævnt til verdens yngste milliardærer af Forbes.

Ligesom sin datter Alexandra er Kristin G. Andresen stor hesteentusiast og har i årevis gjort sig bemærket ved at købe og sælge dyre dressurheste. Flere af dem er solgt med hjælp fra den nordjyske hestemillardær Andreas Helgstrand, der det seneste år har gjort sig bemærket i en række artikler i Nordjyske, hvor flere hestefolk har beskyldt ham for at snyde i forbindelse med hestehandler.

Forretningsforholdet mellem Helgstrand og Andresen er dog gået meget godt – altså lige indtil juni i år, hvor Kristin G. Andresen skulle sælge hingsten Donkey Boy for et tocifret millionbeløb.

Hesselhøj Donkey Boy Severely Injured in Accident Days After Selling to Holland https://t.co/ikIUpU0xRf — Astrid Appels (@eurodressage) October 26, 2022

Balladen kom til offentlighedens kendskab, da Helgstrand Dressage onsdag udsendte en opsigtsvækkende og lettere bizar pressemeddelelse, der redegjorde for, hvordan Donkey Boy var blevet skadet.

»Der er således otte vidner på ovenstående forløb,« stod der i den meget defensive pressemeddelelse, hvor skadesforløbet blev beskrevet i en ekstrem detaljeringsgrad.

Senere samme dag udkom artiklen fra Tidningen Ridsport, hvor Andresen altså beskylder Helgstrand for at lyve omkring forløbet, der førte til skaden.

Ifølge Andresen skulle hesten sælges til den rige hollandske Bartels-familie for 2,5 millioner euro (18,6 millioner euro). Hun skrev under 16. juni og Bartels 23. juni, og i kontrakten mellem de to stod der, at ansvaret for hesten overgik ved underskrivelse af kontrakten.

Hvem der har ansvaret for hesten, er en meget vigtigt brik i en hestehandel, da en dressurhests værdi kan forringes fra millioner til nærmest ingenting, hvis den får en alvorlig skade, som den ikke kan komme sig over.

Andreas Helgstrand har stor succes som rytter og som sælger af dyre dressurheste. Foto: CONSTANTIN ZINN Vis mere Andreas Helgstrand har stor succes som rytter og som sælger af dyre dressurheste. Foto: CONSTANTIN ZINN

Men ifølge den norske milliardær stopper forløbet ikke ved kontrakten. Selvom hun havde en aftale med Helgstrand om, at han skulle have ti procent af beløbet, så har hun en formodning om, at det var meningen, at hesten skulle videresælges til en japansk dressurrytter, og at Helgstrand brugte Bartels som mellemmand, så han og Barteks kunne tjene flere penge på den.

Men 29. juni kom hesten til skade. Ifølge Andresen ved, at den slap løs og løb rundt på gården, mens Andreas Helgstrand altså benægter dette og påstår, at den blev skadet på folden. Og det er her, at beskyldninger om at lyve kommer ind.

Skaden førte til, at Bartelsfamilien stoppede overførslen af købesummen, da familien ikke kunne sælge en skadet hest videre, og selv om ansvaret for hesten ifølge Kristin G. Andresen altså ifølge hendes kontrakt var hos den hollandke familie, så har hun ikke fået sine penge.

Den norske milliardær er så vred, at hun nu vil sagsøge Bartelsfamilien, samtidig med, at hun langer hårdt ud efter Andreas Helgstrand:

Helgstrands dårlige sager Selvom Andreas Helgstrand har stor succes med sin hestevirksomhed, så har der også været bump på vejen. I sin tid som selvstændig har Helgstrand flere gange været i medierne på grund af anklager om hestemishandling, svindel og underbetaling. B.T. beskrev i 2014, hvordan flere hesteejere følte sig snydt i forbindelse med hestehandler. Nordjyske har i en serie i 2022 også gennemgående beskrevet, hvordan flere hesteejere har følt sig snydt i forbindelse med handler med Andreas Helgstrand. Desuden har mediet beskrevet dårlige arbejdsforhold for de ansatte.

»Der begynder at være rigtig mange retssager, advokater og negativ presse vedrørende Andreas, og mange medarbejdere forlader Helgstrand Dressage,« siger hun.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristin G. Andresen.

Andreas Helgstrand henviser B.T. til en ny pressemeddelelse, hvor han afviser Andresens kritik:

»Vi tager udtrykkeligt afstand fra denne ubegrundede og udokumenterede påstand som usand og henviser til vores orientering af 25. oktober 2022, som vi 100 procent står ved. Vi forstår hverken baggrund eller motiv for udtalelsen og opfordrer Kristin G. Andresen og Ridsport til med det samme at dementere,« lyder det fra Helgstrand om Kristin G. Andresens anklage om, at han har løjet om, hvordan hesten kom til skade.

Du kan se hele pressemeddelelsen i faktaboksen herunder.