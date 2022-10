Lyt til artiklen

En stolt vinder hos kvinderne i det 53. eremitageløb i søndags i en solbeskinnet Dyrehave, Sylvia Kiberenge, er kommet i glas og ramme. I hvert fald startnummeret.

Som den første kvindelige eremitageløber havde hun fået startnummer 1. Og det hænger nu i Sylvias og hendes mand og træner, Erling Worms, bindingsværksidyl fra 1750 tre kilometer fra Vallø Slot syd for Køge.

»Det var en ære at løbe med ettallet på brystet. Jeg blev heppet frem med råb som 'hej nr. 1' og 'kom så, nr. 1'. Jeg synes, startnummeret fortjener at komme i glas og ramme og blive hængt op i huset,« siger en leende Sylvia Kiberenge.

»Det er en tradition, at man gør sådan noget i Kenya, men det er første gang, jeg gør det.«

B.T. skrev, at det var syvende gang, Sylvia Kiberenge vandt Eremitageløbet. Det var en fejl. Det var 'kun' sjette gang. Hun deler således rekorden som den mest vindende i Dyrehaven med den mandlige trio Carsten Jørgensen, Dennis Jensen og Abdi Hakin Ulad.

Vinderen hos mændene, det 18-årige stjerneskud Axel Vang Christensen, var fløjet til Danmark om fredagen fra England, hvor han studerer og træner på University of Birmingham, og allerede mandag rejste han tilbage.

Hans vindertid, 39.00, er den sjettehurtigste tid i E-løbet, men han føler, han har mere i sig. Allerede næste år vil han gå efter Henrik Jørgensens løbsrekord på 38.40 fra 1987.

Det var Axel Vang Christensens første start siden det dramatiske styrt ved EM i 3.000 meter forhindringsløb i august i München, og efter en længere pause havde han kun trænet normalt i to en halv uge.

En af traditionerne i Eremitageløbet er kåringen af årets mandlige og kvindelige motionist, to løbere, som lever op til løbets grundidé, regelmæssig træning for sundhed og velvære.

