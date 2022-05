Dronning Margrethe godkender forstanderen på Herlufsholm, og adskillige 'herlovianere' er blevet smykket med kongelige titler.

Men det er ikke nødvendigvis den eneste fordel, man får af at gå på den sydsjællandske eliteskole. Højere løn kan også være en af dem, vurderer forsker. B.T. har kigget nærmere på Herlufsholms netværk.

Ifølge eliteforsker Christoph Ellersgaard fra CBS er tidligere elever fra Herlufsholm ikke overrepræsenteret i Danmarks magtelite, som tæller de 400 mest magtfulde personer – blandt andre ministre, forretningsfolk, fagforeningsfolk og andre.

»Det er ikke noget, som mange i denne magtelite går og skilter med, og sandsynligvis ligger tallet nok på de cirka én procent. For 100 år siden var det 2-3 procent af magteliten, der havde gået på Herlufsholm. Så det er blevet mindre vigtigt, men det har aldrig været super vigtigt,« siger han.

Men hvad får man så ud af et ophold på den dyre skole, hvor et år i kostafdelingen koster 157.000 kroner?

Ifølge Ellersgaard er svaret: netværk – og måske en bedre løn:

Desirée og Hans Michael Jebsen sammen med kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft Vis mere Desirée og Hans Michael Jebsen sammen med kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft

»Buddet vil nok være, at hvis vi undersøgte elever, der gik på Herlufsholm for 20 år siden med gymnasieelever fra et almindeligt gymnasie, så ville de være placeret højere i indkomsthierarkiet og i væsentlig bedre stillinger,« siger han.

Men hvem er dette netværk så?

De adelige:

I Herlufsholms bestyrelse finder man skolens 60-årige forstander og bestyrelsesformand, Torben von Lowzow, der selv har gået på skolen.

Han er en driftig erhvervsmand, der kommer fra en adelig familie. Han ejer Løvenholt Gods ved Silkeborg, og så er han direktør i og medejer af anpartsselskabet Istocorp, ligesom han også er præsident for Mars og Merkur, der har til formål at »styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor«.

Hofjægermester Torben von Lowzow. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Hofjægermester Torben von Lowzow. Foto: Bjarne Lüthcke

Von Lowzow blev i 2020 tildelt titlen som kammerherre af dronning Margrethe, ligesom han færdes hjemmevant i de kongelige og adelige kredse.

Hans fætter, kammerherre Klaus von Lowzow, er gift med den tidligere komtesse Anna von Lowzow, hvis familie i generationer har været nære venner med kongehuset. Dertil kommer andre adelige bekendtskaber.

Anna von Lowzows søster Mette Ahlefeldt-Laurvig er gift med grev Christian Ahlefeldt-Laurvig, der gennem generationer har ejet Tranekær Gods på Langeland. Parret har haft fire børn på Herlufsholm.

Parret har desuden gode forbindelser til en anden tidligere 'herlovianer'. Den danske rigmand Hans Michael Jebsen søn, Casper Sophus Jebsen, købte i 2019 90 procent af Tranekær Slot på Langeland, da greveparret kæmpede med økonomien. Casper Sophus Jebsen er også tidligere Herlufsholm-elev.

Christan Ahlefeldt Laurvig og Mette Ahlefeldt Laurvig. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Christan Ahlefeldt Laurvig og Mette Ahlefeldt Laurvig. Foto: Jeppe Michael Jensen

På Nordfyn har den adelige slægt Bernstorff gjort brug af skolen. Sønnen Peter Bernstorff blev sendt dertil som 12-årig i 1990. Han er siden vendt tilbage til familiegodset Gyldensteen nær Bogense.

Og vi bliver i det fynske, hvor lensgreven Bendt Wedell fra Wedellsborg ved Assens, som i øvrigt er Danmarks største private jordbesidder – og tæt ven af kronprinsparret – også kan kalde sig 'herlovianer'. Og det samme kan hans kone, Pernille Wedell.

Den tidligere baronesse fra Tåsinge i det sydfynske øhav, Caroline Fleming, har også gået på Herlufsholm, ligesom kronprinsparrets adelige vennepar Malou og Jørgen Skeel fra det nordjyske gods Birkelse har forbindelser til skolen, hvor parrets søn går.

Forretningsfolkene

Også i forretningsverden er der 'herlovianere' med i toppen. Blandt andet er Herlufsholms tidligere forstander og bestyrelsesformand Jens Moberg nu bestyrelsesformand for pumpevirksomheden Grundfos, der ejes af en af Danmarks rigeste familier, Due Jensen.

En anden kendt erhvervsmand, der har gået på Herlufsholm, er forretningsmanden Lars Thuesen, der startede som bankmand, men som siden gjorde stor karriere i luftfartsbranchen.

Lars Thuesen. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Lars Thuesen. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Kongehusets tidligere – og nu afdøde – hofmarskal, Søren Haslund-Christensen, var også student fra skolen. Han blev angiveligt kaldt ‘Hass’ på skolen.

Den adelige politiker Marcus Knuth er også ‘herlovianer’. Han er født som greve, og hans forældre opfandt konceptet med Knuthenborg som safaripark.

I bestyrelsen for Herlufsholm finder man også flere gamle elever – nemlig de to advokater Philip S. Thorsen og Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll.

Marcus Knuth ved kongejagten i Gribskov i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Marcus Knuth ved kongejagten i Gribskov i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

De kendte

Det er velkendt, at Hummel-direktør Christian Stadil og skuespiller Pilou Asbæk har gået på Herlufsholm.

Også Dronningens gode ven skuespilleren Joen Bille har gået på skolen, hvorfra han dimitterede i 1962.

Han var dog så rystet efter afsløringer i TV 2 dokumentaren 'Herlufsholms Hemmeligheder', at han bestemt ikke ville sende sine egne børn derned, fortalte han forleden til Ekstra Bladet. Her berettede han dog, at han aldrig selv havde oplevet noget lignende.

Joen Bille med sin kone Bente Scavenius i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Joen Bille med sin kone Bente Scavenius i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har skuespilleren Peter Reichhardt dog. Han fortalte forleden til DR, at han også oplevede lignende krænkelser, som dem, der blev skildret i dokumentaren, da han var elev på kostskolen i 70erne.

Ifølge Christoph Ellersgaard er det typisk de rige familier, adelen og udlandsdanskerne, der sender deres børn på Herlufsholm.

»Alene det, at det koster 150.000 kroner at gå der, betyder, at man vil få nogle netværk med andre rige folks børn. Og typisk vil de her børn ende i toppen af samfundet. Ikke nødvendigvis i det, man kalder magteliten, men måske vil de blive en del af overklassen eller den øvre middelklasse,« siger han.