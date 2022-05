Greveparret Christian og Mette Ahlefeldt-Laurvig reagerer nu på denne uges omdiskuterede tv-dokumentar om kostskolen Herlufsholm.

De har gennem årene selv haft fire børn, der har gået på skolen.

»Vi tager selvfølgelig kraftigt afstand fra den form for vold og mobning, der er kommet frem. Det er dybt ulykkeligt for de unge mennesker, det er gået ud over, og at det er kommet så vidt,« siger grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig til Billed-Bladet.

Hun understreger i interviewet med ugebladet, at ingen af parrets børn selv har oplevet noget af det, der blev afsløret i 'Herlufsholms hemmeligheder', der torsdag blev sendt på TV 2. De har haft nogle »vidunderlige skoleår«, lyder det.

Her fortalte tidligere elever om en hverdag med tæsk, mobning og seksuelle krænkelser på den eftertragtede kostskole, der er mere end 400 år gammel.

Greveparret Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Slot på Langeland er nære venner af det danske kongehuset, hvorfra også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har udtalt, at de er »dybt rystede« over dokumentaren. Kronprinseparrets ældste søn, prins Christian, går i øjeblikket på Herlufsholm.

Rektor på Herlufsholm, Mikkel Kjellberg, har meddelt, at han vil blive på skolen og få ryddet op i den usunde kultur.

Imens har Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti indkaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et lukket samråd, hvor de vil have hende til at forklare, hvad hun konkret har vidst om forholdene på kostskolen Herlufsholm.

Det hilser grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig.velkomment:

»Det er på ingen måder acceptabelt, og der bør være konsekvenser for dem, der føler, at de har lov til at udføre den slags.« siger hun.