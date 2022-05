Først kunne han intet genkende af vold og krænkelser, men nu vil han ændre den usunde kultur.

B.T. har konfronteret rektor på Herlufsholms Skole, Mikkel Kjellberg, der er vendt på en tallerken, siden dokumentar på TV 2 har vist, at der er en kultur præget af vold og krænkelser på Danmarks ældste kostskole.

I dokumentaren afviste rektoren, at der er en kultur og nogle traditioner, der er præget af vold, mobning og krænkelser på skolen. Men fredag morgen oplyser han, at alle traditioner, der har en flig af usund kultur i sig skal afskaffes.

Rektor Mikkel Kjellberg, du har i dag sagt, at du vil starte proces om, at I skal ændre på de traditioner, der har en flig af usund kultur i sig. Men i forbindelse med dokumentaren på TV 2 har du sagt, at du slet ikke kunne genkende det billede programmet viser. Hvordan kan det nå at ændre sig på få dage?

B.T. har stillet alle de kritiske spørgsmål til Mikkel Kjellberg, som er rektor på den meget udskældte kostskole Herlufsholm. Foto: Tobias Kobborg Vis mere B.T. har stillet alle de kritiske spørgsmål til Mikkel Kjellberg, som er rektor på den meget udskældte kostskole Herlufsholm. Foto: Tobias Kobborg

»Det har ikke ændret sig. Jeg kan stadig ikke genkende det billede dokumentaren forsøger at skabe. Dokumentaren forsøger at skabe en skole, hvor vold er reglen frem for undtagelsen. Et billede af, at ledelsen skulle fortie og tilmed understøtte sådan en kultur. Det kan jeg ikke genkende,« siger han og tilføjer:

»Men vi har haft sager på skolen, også i nyere tid, som har været uacceptable, og vi har måtte agere resolut.«

Hvordan hænger det sammen, at du siger, at du ikke kan genkende det her billede, når du også siger, at I er oplyst, om uacceptable sager?

»Dokumentaren er jo klippet sammen ud fra forskellige situationer, så når jeg siger, jeg ikke kan genkende det, så er det nogen af de episoder, der er nævnt fra eleverne i deres vidnesbyrd. Nogen af episoderne har vi kendskab til, og nogen af dem har vi ikke haft kendskab til,« siger rektoren.

Hvorfor er det først, efter programmet er vist, at du handler på det, når du godt var klar over nogen af episoderne?

»Da jeg trådte til som rektor i 2019, gik jeg i gang med en række tiltage, der skulle fremme trivslen på Herlufsholms Skole. Vi har allokeret ekstra tid til sovesalslærerne til, at de kan være sammen med eleverne ude på elevgården og komme tættere på,« siger han og tilføjer:

»Vi har unge rådgivere, sygeplejersker, trivselslærer og vi kan se i november 2021, at vi ikke er kommet i mål. Allerede i januar har vi sat ekstern undersøgelse i gang for at se, hvordan det går, og vi har igangsat ny undersøgelse, der skal afdække de sager, der har været på skolen.«

Men var alt det her sat i gang, hvis ikke I havde vidst, at den her dokumentar var på vej?

»Trivslen er kun blevet bedre, mens jeg har været rektor,« siger Mikkel Kjellberg, som er rektor på Herlufholms Skole. Foto: Tobias Kobborg Vis mere »Trivslen er kun blevet bedre, mens jeg har været rektor,« siger Mikkel Kjellberg, som er rektor på Herlufholms Skole. Foto: Tobias Kobborg

»Ja, vi satte gang i alt det her allerede i december, hvor tog kontakt til eksterne konsulenter, fordi vi har haft sag, der tydeliggør, at vi ikke var i mål med sund kultur på skolen,« siger han.

Men da vidste I så ikke, at der var dokumentar på vej på TV 2?

»Der kendte vi ikke til indholdet af den her dokumentar, nej,« siger han.

Men vidste I, at den var på vej?

»Vi vidste, at der var et filmselskab, der ville udarbejde en udsendelse om Herlufsholm, men vi kendte ikke til indholdet,« siger han.

Vil du garantere, at det slet ikke havde nogen betydning for de her ændringer og eksterne konsulenter, at den her dokumentar var på vej?

»Det er ikke, det jeg siger. Jeg siger, vi har handlet allerede fra årsskiftet. Nu træder vi yderligere på speederen i forhold til de her tiltag,« siger han.

Er der noget du mener, at du kunne have gjort anderledes i din tid som rektor i forhold til de her sager?

»Ja, jeg har gjort mange ting ud fra en overbevisning om, at vi var nået længere med at arbejde med trivslen på Herlufsholms Skole. Dokumentaren viser, at vi ikke er nået så langt, som vi havde håbet på, og nu handler vi yderligere,« siger han.

Men havde I fundet ud af, I ikke var nået så langt, hvis ikke dokumentaren var kommet? Det er det jeg prøver at få et svar på.

»Øh, det er er svært at vide. Det er ikke til at vide, hvordan ting ville have gjort, når de nu ikke er gået sådan. Jeg er taknemmelig over de elever, der kaster lys over noget, der ikke er præsenteret på samme måde for os. Det her er wakeupcall og nu sætter vi ekstra ind,« siger han.

Mikkel Kjellberg, burde det ikke være nok at gå til rektoren og fortælle om vold og krænkelser?

»Lige præcis. Det havde været rigtig, rigtig fint, hvis de var gået til mig, den gang det skete. Det har jeg ønsket, de havde gjort.«

Hvorfor tror du ikke, de har gjort det?

»Vi skal sikre, at elever kan komme trygt til os. Vi skal konstant være klar til at ændre på procedure, hvis det ikke er trygt at komme tog henvende sig.«

Føler du, at du som rektor, at du har gjort dit arbejde godt nok?

»Der er givetvis ting, jeg kunne have gjort anderledes. Men jeg har gjort en kæmpe indsats for at arbejde med trivsel på skolen. Trivslen er kun blevet bedre, mens jeg har været rektor, og vi skal endnu længere. Det vil jeg arbejde med,« siger han.

Står flere elever frem med oplevelser om vold og krænkelser, har du så overvejet at stoppe som rektor?

»Overhovedet ikke. Den her opgave er simpelthen for vigtig til at kaste den fra mig,« siger han.

Men når nu eleverne ikke er gået til dig som rektor, hvordan kan du så fortsætte?

»Der er masser af personer, man kan henvende sig til på skolen. Man kan altid finde person, man kan henvende sig til,« svarer han.

Har du slet ikke tænkt, at en anden skulle overtage som rektor?

»Overhovedet ikke. Jeg har siden 2019 kæmpet for trivslen her på skolen, og det projekt er simpelt så vigtigt, at det fortsætter jeg med,« siger han.