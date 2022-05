Det er dronning Margrethe, der godkender forstanderen på den skandaleramte kostskole, Herlufsholm.

Det bekræfter Kongehuset nu over for B.T.

Dronningen modtager en indstilling fra Undervisningsministeriet, når der skal findes en ny forstander. Denne underskriver Dronningen i et såkaldt udnævnelsespapir, oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling.

Der er tale om en formalitet, men den gamle praksis afslører de helt tætte bånd, der er mellem Herlufsholm og Amalienborg. Den nuværende forstander og bestyrelsesformand, Torben von Lowzow, blev udpeget i 2019, og før det var det Jens Moberg i 2011 og Jens Greve i 2004, der fik en godkendelse fra dronning Margrethe.

Dronningen, Kronprinsen og prins Christian i Haderslev i sommeren 2021 under fejringen af 100-året for genforeningen i Sønderjylland. Foto: Bernd von Jutrczenka

»Der er ikke nogen andre skoler, der har det forhold,« siger historiker og kongehusekspert Sebastian Olden Jørgensen og forklarer, at der er en tæt forbindelse mellem Kongehuset og skolen.

»De har jo også i deres festsal et meget stort portræt af Dronningen hængende. Og det er jo klart, at det får man jo ikke, bare fordi man synes, det kunne være sjovt at have hængende. Man har en forbindelse, der gør, at Dronningen siger ja til, at det vil hun gerne males til, og der vil hun godt hænge. Og det betyder meget for dem,« forklarer han.

Forleden kunne TV 2 fortælle om en syg kultur i dokumentarfilmen 'Herlufsholms hemmeligheder'. Der er foregået overgreb, vold og mobning. Det er særligt præfektordningen, der har fået kritik.

Forleden blev rektor Mikkel Kjellberg afskediget som resultat af dokumentaren, og kostskolen har nu igangsat en ny handlingsplan, der blandt andet har sat en stopper for den stærkt omdiskuterede præfekt-ordning, hvor ældre elever har magt over de yngre.

Kongehuset har altid spillet en stor rolle i Herlufsholms historie. Det har altid været den danske adels yndlingsskole, men det var først i 2014, at skolen fik kongelige børn i klassen. Her begyndte den ældste i denne generation af royale børn, prins Nikolai, på den berygtede skole i Næstved.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn, den kommende konge, prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han er indskrevet. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

»Det har på en måde været en kulmination, at Kongehuset gerne ville sende deres børn derned,« siger Sebastian Olden Jørgensen.

Beslutningen skal derfor ses som den ultimative blåstempling af skolen. Prins Nikolai blev student i 2018, og i 2021 var det tronfølgeren prins Christian, der begyndte på Herlufsholm, og efter sommerferien er det meningen, at prinsesse Isabella skal starte på skolen.

Dermed har båndene mellem Herlufsholm og Kongehuset aldrig været stærkere end nu – indtil TV 2s afsløringer. Torsdag udsendte kronprinsparret en meddelelse på de sociale medier, hvor de kaldte krænkelses- og voldskulturen på Herlufsholm 'helt uacceptabel', og at man vil 'følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige'.

Det er ganske unormalt, at Kongehuset går ud med så skarpe ord på de sociale medier, men danskerne synes at ville gå endnu længere. En uvidenskabelig afstemning på B.T. viser, at 80 procent af stemmeafgiverne mener, at kronprinsparret bør trække prins Christian helt ud af skolen. Over 150.000 danskere har stemt. På Kongehusets sociale medier mener mange også, at parret må sætte handling bag deres ord.

Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke 30. april 2022. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og børnene prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt

»Prins Christian kan da ikke gå på sådan en skole. Vi andre ville ikke have vores unger til at gå der,« skriver en bruger.

At kronprinsparret valgte Herlufsholm til de kongelige børn, lå ellers ikke lige i kortene, da børnene var små i starten af 2010erne. Dengang sendte parret alle fire børn på Tranegårdsskolen i Hellerup, der er en almindelig folkeskole – dog i et meget mondænt kvarter. Kronprinsparret blev efterfølgende hyldet for at være mere folkelige i deres skolevalg.

Kronprins Frederik har selv gået på kostskole i 1980erne, da han sammen med prins Joachim blev sendt på École des Roches i Normandiet i Frankrig. I Jens Andersens bog 'Under bjælken' om kronprins Frederik fra 2017 kaldes Kronprinsens møde med skolen for 'survival of the fittest'. Andersen konstaterer også, at kronprins Frederik og prins Joachim holder 'de mest barske oplevelser i drengehiarkiet for sig selv'.

I februar 1983, da prinserne havde gået på skolen et halvt år, udkom det franske ugeblad Point de Vue med en historie om, at prinserne var ulykkelige på skolen. En historie, der dog blev afvist.

Kronprins Frederik ønsker ikke at kommentere sagen om ECCOs status som kongelig hofleverandør. Foto: Philip Davali

»Men det var bestemt ikke lagkage. Oplevelsen med kostskolen i Frankrig var ikke dårlig, men det var barskt, fordi du var solo. Vi havde så heldigvis hinanden, min bror og jeg, selv om vi gik i parallelklasse. Selve opholdet dernede var det samme som på enhver kostskole. En masse strenge hierarkier – også blandt eleverne. Og nye måder, man skulle bevise sig på,« sagde Kronprinsen i bogen 'Under bjælken'.

Kongehuset oplyser, at både prins Christian og prinsesse Isabella selv har valgt at gå på Herlufsholm Skole.