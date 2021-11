Festivalen SYD FOR SOLEN har sikret sig endnu et verdensnavn til musikprogrammet.

Indierockbandet The National er nyt hovednavn på festivalen, der løber af stablen 10.–12. juni næste år. Det amerikanske rockband går på scenen lørdag 11. juni.

The National er et velkendt navn på den danske festivalscene og har flere gange braget deres melankolske rock udover scenerne på NorthSide, Roskilde Festival og festivalen Haven på Refshaleøen, som de selv var med til at arrangere.

Lørdag får den nye frederiksbergske festival, der finder sted i Søndermarken, også besøg af amerikanske Sharon Van Etten, engelske Anna Calvi samt danske eee gee.

Amerikanske Sharon Van Etten er nyt navn på SYD FOR SOLEN-plakaten.

Dermed står anden dag på SYD FOR SOLEN foreløbigt i indiens tegn.

Festivalarrangørerne har været modsatrettet i deres formuleringer om ambitionerne for musikprogrammet. I starten af november var udmeldingen fra arrangørerne, at man ikke gik efter at dedikere hver festivaldag til en bestemt musikalsk genre.

De skal spille på SYD FOR SOLEN Fredag 10. juni 2022 Liam Gallagher (UK) Black Honey (UK) Goat Girl (UK) PRISMA (DK) Lørdag 11. juni 2022 The National (US) Anna Calvi (UK) Sharon Van Etten (US) eee gee (DK) Søndagens program offentliggøres snart. Kilde: SYD FOR SOLEN

Men nu har piben fået en anden lyd.

»Hver dag har et hovednavn og en perlerække af relaterede kunstnere, der bevæger sig inden for samme genre. Lørdag på festivalen vil man virkelig kunne mærke sammenhængen mellem de flotte omgivelser og den stemningsfulde musik. Det bliver stor kunst i historiske rammer på en forhåbentlig fantastisk junidag,« siger Nikolaj Thorenfeldt, CEO i Smash!Bang!Pow!, der står bag SYD FOR SOLEN, i en pressemeddelelse.

SYD FOR SOLEN løber af stablen til juni.

Prisen for en billet er 650 kroner per dag. Det endnu ikke oplyst, om der bliver mulighed for at købe 3-dages billetter.

Dermed ligger SYD FOR SOLEN sig i samme prisleje, som nogle af de største danske tredages festivaler NorthSide, Tinderbox og Copenhell.

Ifølge arrangørerne kan man godt tillade sig at forvente, at den nye festival kan måle sig med de eksisterende mastodonter.

Er der for mange festivaler i Danmark?

»Man kan forvente den samme kvalitet både musikalsk og i forhold til rammerne. Rammerne kan man måske endda forvente en lille smule mere af,« sagde Nikolaj Thorenfeldt til B.T. tidligere på måneden.

Fredagens hovednavn på SYD FOR SOLEN er den tidligere Oasis-forsanger Liam Gallagher og hans soloprojekt.