Der er mere end 50 større musikfestivaler i Danmark. Og nu kommer der en til.

Festivalen SYD FOR SOLEN åbner 10.–12. juni næste år op for omkring 15.000 mennesker i Søndermarken på Frederiksberg.

Musikprogrammet kommer ifølge arrangørerne til at bestå af kendte danske navne og internationale stjernenavne, men festivalen har endnu ikke offentliggjort nogen navne, og arrangørerne vil heller ikke ud med hvilken slags musik, man kan forvente som gæst.

Hver dag kommer dog til at skille sig ud fra hinanden.

»Der er lagt op til, at hver dag får sin egen musikalske dagsorden – dermed ikke sagt at det bliver delt op i forskellige genrer. Hver dag præsenterer sit eget lineup, og det vil både være internationale artister, som mange kender, og nogle af de mindre, som mange forhåbentligt bliver positivt overrasket af,« siger CEO i arrangørselskabet smash!bang!pow! Nikolaj Thorenfeldt til B.T. København.

Prisen for en billet er 650 kroner per dag. Det oplyses ikke, om der bliver mulighed for at købe en 3-dages billet.

Dermed ligger SYD FOR SOLEN sig i samme leje, som nogle af de største danske tre-dages festivaler NorthSide, Tinderbox og Copenhell.

Ifølge arrangørerne kan man godt tillade sig at forvente, at den nye festival kan måle sig med de eksisterende mastodonter.

»Man kan forvente den samme kvalitet både musikalsk og i forhold til rammerne. Rammerne kan man måske endda forvente en lille smule mere af – SYD FOR SOLEN finder sted i Søndermarken på Frederiksberg. For os at se, er det den ultimative setting for en festival i København, hvilket har været en stor forudsætning for os som arrangører,« siger Nikolaj Thorenfeldt.

Der kommer til at være to scener på SYD FOR SOLEN, hvor der vil optræde 8-10 kunstnere om dagen. Antalsmæssigt er det lidt mindre end de førnævnte konkurrenter.

Festivalen kommer ikke til at have campingområde, som man kender det fra Copenhell eller Roskilde Festival.

Flere musikfestivaler har de seneste år prøvet at bide sig fast i København.

På samme lokation i Søndermarken løb festivalen Vanguard af stablen i tre år. Fra 2013 til 2015 nåede store navne som The Roots, Rodriguez og Wu-Tang Clan at optræde, inden festivalen måtte dreje nøglen om.

På Refshaleøen, hvor Copenhell også holder til, forsøgte ‘Haven’ med de kendte arrangører Mikeller, Claus Meyer og The National-brødrene Aaron og Bryce Dessner i 2017 og 2018 at skabe en luksus festival med lækker mad og god musik.

Den var dog både gal med ølpriserne og vejret, og så kunne kæmpenavne som Bon Iver, Beach House og The National selv ikke redde festivalen, der siden ikke har kørt i et lignende format.

Andre har også forsøgt sig og SYD FOR SOLEN er altså seneste skud på stammen.

Festivalen forventer at offentliggøre navne senere i november.