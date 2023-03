Lyt til artiklen

Robbie Williams spillede mandag aften for en totalt udsolgt Royal Arena. Nu takker han de 16.000 publikummer, der var mødt op for at høre ham.

»København: du blæste mig bagover i går aftes, tak for et fantastisk show,« skriver han på Instagram.

Men én speciel dansker, får en helt særlig tak.

Med ordene: ‘Dejligt at se dig @pschmeichel1’, sender popstjernen nemlig dagen derpå en personlig hilsen til den tidligere landsholdsmålmand, Peter Schmeichel.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Robbie Williams (@robbiewilliams)

Robbie Williams er en god ven af familien Schmeichel, og familierne benyttede koncerten som en anledning til at ses.

Det kan man se på både Robbie Williams og Cecilie Schmeichels instagramprofiler.

Efter koncerten lagde også den tidligere ‘Vild med dans’ deltager nemlig et billede op af sig selv og stjernen.

»Tredje gang, lykkens gang. Thank you for entertainment,« skrev Cecilie Schmeichel med henvisning til, at det to gange tidligere er mislykkedes for hende at se det tidligere Take That-medlem optræde.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af CECILIE PILKÆR SCHMEICHEL (@cecilieschmeichel)

Første gang hun missede en koncert med den 49-årige popstjerne, var det en blindtarmsbetændelse, der kom i vejen:

»Jeg fik blindtarmsbetændelse midt i en Robbie Williams-koncert, hvor min far var med på scenen. Mens de andre tog til afterparty, kørte jeg hjem med ondt i maven og blev senere på natten hentet i ambulance og indlagt akut,« har hun tidligere fortalt til B.T.

Anden gang måtte hun opgive en koncert, fordi hun lige havde født datteren Sofie.

Men mandag aften lykkedes det altså – både at komme til koncert og at få taget et billede som bevis.