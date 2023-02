Lyt til artiklen

En app, der ikke virkede. Sms stemmer, der gik til den forkerte sang og værter, der måtte træde vande – længe. Der var ikke bare én. Eller to. Men mange fodfejl, da Melodi Grand Prix 2023 lørdag løb af stablen.

Som B.T. læseren, Tom, bemærkede: 'Ikke engang konfettien kunne de skyde rigtigt af.'

Dagen derpå har flere seere klaget til B.T. over årets Melodi Grand Prix.

»Jeg sad med en app, der ikke virkede og en sms, hvor det ikke stod klart, hvad jeg skulle skrive for at stemme. Det hele gik i kage, det må have været forfærdeligt for værterne,« siger Ole Hansen.

Her ses værtsparret Tina Müller og Heino Hansen på scenen lørdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her ses værtsparret Tina Müller og Heino Hansen på scenen lørdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard

Han ville egentlig stemme på sang nummer syv med Søren Torpegaard Lund og fandt afstemningsappen frem på sin iPad.

»Men jeg kunne ikke modtage den kode, der skulle til for at komme videre.«

Tiden gik, mens Ole Hansen skiftede til sin mobil og igen forsøgte at downloade appen. Da han opgav og i stedet ville sms’e sin stemme, kunne han ikke længere se på skærmen, hvilken kode han skulle skrive.

»Jeg hørte slet ikke færingen (Reiley, red.), og jeg fik aldrig sendt min stemme,« siger han.

En anden bruger skrev klokken 23:45 - cirka halvanden time efter showet var slut - til B.T.:

»Tjaa, så fik jeg endelig den kode, jeg skal bruge for at kunne stemme via app’en.«

Johannes Larsen er entusiastisk Melodi Grand Prix seer, men har aldrig oplevet så alvorlige tekniske problemer som i år. Privatfoto Vis mere Johannes Larsen er entusiastisk Melodi Grand Prix seer, men har aldrig oplevet så alvorlige tekniske problemer som i år. Privatfoto

Den mangeårige Melodi Grand Prix entusiast, Johannes Larsen, der har set ‘hver evigt eneste Melodi Grand Prix siden 1982, hvor Brix vandt med 'Video, video',’ fulgte showet fra sit hjem i Kerteminde.

Også han noterede sig, at der var store problemer med appen. Men da han altid stemmer på sms, ventede han tålmodigt på at seerne, efter de otte sange var afspillet, fik besked om hvilken kode, de skulle sms’e, hvis de ville stemme.

Men også her havde der sneget sig en fejl ind:

»Sang nummer to havde samme kode, som sang nummer et. Værterne havde oplyst, at man skulle taste de første tre bogstaver i sangtitlen, men skrev man af efter skærmen, stemte man på sang nummer et i stedet for to.«

Under sang nummer to, blev der henvist til den rette kode 'IWA' til de, der stemte med appen, mens sms stemmerne med koden 'STU' istedet gik til sang nummer et. Foto: Johannes Larsen. Vis mere Under sang nummer to, blev der henvist til den rette kode 'IWA' til de, der stemte med appen, mens sms stemmerne med koden 'STU' istedet gik til sang nummer et. Foto: Johannes Larsen.

Det vil sige, at sms stemmerne til søstrene Eyjaa, som bookmakerne på forhånd havde udråbt som favoritter, i stedet gik til Frederik Leopold.

»Det duer ikke, at man laver sådan en bøf. En kæmpestor mediegigant som DR må forvente, at folk bliver sure, gale og rasende over det,« siger Johannes Larsen.

Efter showet lagde DRs Melodi Grand Prix general, Erik Struve Hansen, sig da også fladt ned og undskyldte:

»Teknik, der fucker op, er rimelig træls, når man laver så stort et show, som det her. Vi er simpelthen så kede af den gene, det også har været for seerne, som selvfølgelig bliver frustrerede over det. Det er vi selvfølgelig kede af,« sagde han.

Programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen. Foto: Ida Marie Odgaard

De tekniske problemer i appen skyldtes en overbelastet server, og DR vil nu undersøge, hvordan det kunne gå så galt:

»Appen er en, vi har købt fra en udbyder, og de er nu i gang med at lave en redegørelse for præcist, hvad det var, der skete,« siger Erik Struve Hansen, der fastholder, at problemerne ikke påvirkede showets endelige resultat.

»Jeg kan sige med garanti, at det ikke har (påvirket resultatet, red.),« sagde han efter showet, der som bekendt endte med, at Reiley vandt med sangen 'Breaking my heart'.