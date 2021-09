Den amerikanske IndyCar-serie er ved at udvikle sig til en drømmedestination for danske racerkørere. Både Kevin Magnussen og Christian Lundgaard har gæsteoptrådt i IndyCar i år, og vil gerne tilbage. Og nu har endnu en dansker realistiske drømme om en fremtid i IndyCar: 21-årige Christian Rasmussen kan i weekenden tage et afgørende skridt på vejen mod 'USAs svar på Formel 1'.

Rasmussen fører inden sidste afdeling Indy Pro 2000-mesterskabet, og han er favorit til at sikre sig titlen. Finalen afvikles i weekenden over to løb på Mid Ohio Sports Car Course, der er en af Rasmussens favoritter.

»Det er en bane, hvor jeg tidligere har været meget stærk og skabt gode resultater. Både i denne sæson og sidste år har jeg hevet nogle gode og vigtige sejre med hjem fra Ohio. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til weekenden,« siger han.

Hvis IndyCar-serien er USAs svar på Formel 1, svarer Indy Pro 2000 til Formel 3. Indy Pro 2000-titlen udløser et stipendium, der vil kunne sikre Rasmussen en 2022-sæson i Indy Light, der er sidste trin inden IndyCar.

»Målet har hele tiden været på sigt at indtræde i IndyCar, og med en sejr i weekenden er jeg klar til næste step og dermed være endnu tættere på toppen af amerikansk motorsport,« siger Rasmussen.