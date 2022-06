Lyt til artiklen

En 62-årig finsk statsborger er blevet idømt 1 år og to måneders fængsel for at have stukket sin bofælle i maven med en skarp genstand 2. marts.

Det har Retten i Hjørring onsdag afgjort.

Den forurettede, en 59-årig mand, kom hjem efter et besøg hos en nabo i Frederikshavn om aftenen 2. marts. Her, fortalte han i retten, ville han sige godnat til sine kanariefugle i stuen, hvor bofællen sad i sofaen.

»Da han står i stuen, kan han mærke at bofællen tager fat i skuldrene på ham. Det varer et par sekunder og så kan han mærke noget i maven og kan se han bløder,« siger anklager ved Nordjyllands Politi, Katja Gram.

Herefter løb han tilbage til naboen, der ringede 112. Den 59-årige mand havde fået en læsion i maven på cirka seks centimeter gennem mellemgulv og lever og ind til mavesækken. Han havde desuden fået en mindre blødning i mavesækken og en læsion på en pulsåre.

»Den lægelige vurdering var, at hvis han ikke havde fået lægehjælp, kunne han være kommet i en livstruende tilstand,« siger anklageren.

Præcis hvad, han blev stukket med, er uvist. Der blev aldrig fundet et gerningsvåben og derfor lød det i anklageskriftet, at det var en skarp genstand.

I retten kunne den tiltalte ikke huske, hvad der var sket. Han forklarede at han havde drukket en del alkohol og desuden var på forskellig medicin.

Derfor lagde retten i sin dom vægt på forurettedes forklaring og de medicinske undersøgelser. Dertil kom, at den 62-årige finne tidligere er dømt for vold, hvilket var en skærpende omstændighed.

Foruden fængselsstraffen fik han også en advarsel om udvisning.

Den 62-årige modtog dommen og er fortsat varetægtsfængslet, hvilket han har været siden sin anholdelse 2. marts.