Natten til fredag alarmerede borgere i Nygade i Nykøbing Falster politiet.

Borgerne havde hørt en rude blive smadret, og man mistænkte, at et indbrud var undervejs, så derfor var politiet hurtigt på stedet.

Da politiet dukkede op på adressen, holdt der en bil foran boligen med en mand bag rattet. Hvad der kunnet have været historien om en indbrudstyv, der blev taget på fersk gerning, blev straks mere alvorlig.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Ved synet af politiet forsøgte manden at undslippe, og han accelererede kraftigt.

Under flugten måtte en af betjentene springe til side for at undgå at blive kørt ned.

Flugten varede dog ikke længe. Kort efter kunne politiet anholde føreren – en 34-årig mand fra København.

Som om mistanken om indbrud og den efterfølgende flugt ikke var nok, kunne politiet finde flere ting at sigte den 34-årige for.

Bilens nummerplader viste sig at være stjålet, og i bilen fandt man en mindre klump hash. Den 34-årige havde heller ikke et gyldigt kørekort.

Politiet vil nu undersøge, om de effekter, man fandt i bilen, stammer fra indbrud.

Politiet skriver afslutningsvis, at den 34-årige muligvis vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.