En 28-årig kvinde er død, efter at hun torsdag formiddag blev stukket med kniv i sin lejlighed på Byvangs Allé i Viby i Aarhus.

Og en 38-årig mand, der er far til parrets to børn – en dreng på seks år og en pige på fire – er anholdt og sigtet for drab.

Det har efterladt Christina Skov, der er bor i lejlighed i en bygning over for familien, i chok.

»Jeg brød sammen i gråd, da det gik op for mig, hvad der var sket. Jeg er meget rystet,« siger Christina Skov.

Hun har to børn på ni og syv år, som er legekammerater med børnene i lejligheden på den anden side af legepladsen og græsplænen på Byvangs Allé.

Selvom genboens børn var et par år yngre, legede de alle fire rigtig godt sammen. Ofte ude på legepladsen foran lejlighedskomplekset, andre gange hjemme hos Christina Skov eller hjemme hos den nu afdøde kvinde.

Og når børnene legede sammen, sludrede Christina Skov og den afdøde kvinde om stort og småt.

»Hun har altid været rigtig sød at snakke med, så det har vi gjort, når vores børn har leget sammen. Faren har jeg af og til talt med, og han har udadtil også virket rigtig rar og flink, så det kommer virkelig bag på mig. Det er så tragisk,« siger hun.

Christina Skov hørte godt, at der var en masse råben og skrigen fra lejligheden tidligere på dagen torsdag.

»Jeg hørte børnene skrige. Men i starten tænkte jeg ikke, der var noget usædvanligt i det, for parret skændes ret ofte, så der bliver af og til råbt lidt derovre. Men da jeg hørte ambulancen og politibilerne og kunne se, det var deres lejlighed, de gik op i, tænkte jeg bare ‘shit!’ Jeg vidste, der måtte være sket noget virkelig slemt,« siger hun.

Det er denne legeplads, børnene ofte legede sammen på. Vis mere Det er denne legeplads, børnene ofte legede sammen på.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om, at en kvinde var blevet overfaldet med en kniv, klokken 10.30. Da politi og ambulance ankom til stedet, kunne de konstatere, at kvinden var svært tilskadekommen. Hun blev hurtigt kørt på hospitalet, men kort før middagstid afgik hun ved døden.

På adressen var der også kvindens to børn, hvoraf pigen havde fået nogle snitsår på den ene hånd, som hun efterfølgende er blevet behandlet for.

»Det var så voldsomt at se kvinden og hendes lille datter blive båret ud af lejligheden. Det er ikke et syn, man sådan lige glemmer. Det er så synd for børnene, det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på,« siger Christina Skov.

Hun har også været nødt til at fortælle sine egne børn, at deres legekammeraters mor er blevet stukket ihjel.

»Jeg græd, så mine børn spurgte selvfølgelig, hvad der var sket. De spurgte, om de så ikke kommer til at lege med deres venner igen. Og der måtte jeg jo bare sige, at jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske nu,« siger hun.

Både den afdøde kvinde og den anholdte mand har eritreansk baggrund. Derfor er parret også kendt i Den Eritreanske-Danske Forening i Aarhus. Det fortæller foreningens formand, Kefala Woldelassie.

»Det eritreanske samfund er lille her i Aarhus, så vi kender dem godt. Derfor er vi også meget chokerede og rystede over det tragiske, der er sket. Kvinden har jeg mødt flere gange, når hun har flettet min datters hår enten i mit eller hendes hjem,« fortæller Kefala Woldelassie.

Batou Overby, der også bor i Viby, kender den afdøde kvinde, fordi de begge har børn i samme børnehave. Kvindens børn har leget med hendes søn William, de har været til fødselsdage hos hinanden og så har hun også flere gange fået flettet hår af den afdøde.

»Jeg sidder og ryster lige nu og kan ikke lade være med at græde. Jeg er selv mor og kan slet ikke holde ud, at de to søde børn har mistet deres mor. Det er fuldstændig forfærdeligt,« siger Batou Overby.

B.T. Aarhus har talt med en række naboer ved Byvangs Allé, hvoraf mange var også rystede over drabet.

Yunus Emre Isik bor i nærheden af Byvangs Allé og har mødt den afdøde kvinde og hendes børn på legepladsen. Vis mere Yunus Emre Isik bor i nærheden af Byvangs Allé og har mødt den afdøde kvinde og hendes børn på legepladsen.

Blandt andre 26-årige Yunus Emre Isik, der har mødt familien på legepladsen med sin nevø.

»Jeg fik det at vide i morges af min nabo. Det er stille og rolige mennesker, så jeg er i chok,« siger han.

Han har svært ved at forstå tragedien.

»Hvad er der sket, siden det er endt der? Det er virkelig trist, at det skal ende sådan der,« siger Yunus Emre Isik.

Der er grundlovsforhør af den 38-årige mand ved Retten i Aarhus fredag.