For 13 år siden fik en iransk mand, der er vokset op i Bispehaven i Aarhus, en dom på fire års fængsel og udvisning for en række røverier og indbrud, men han blev aldrig udvist. Nu skal han igen for retten, tiltalt for voldtægt af en kvinde på busstationen i Aarhus.

Den danske stat kunne ikke effektuere udvisningen, da han i 2013 havde afsonet sin dom, og han kom derfor i stedet på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Men efter fire år blev hans melde- og opholdspligt dog ophævet ved retten i Herning, og han var fri til at forlade det berygtede center, fordi det ellers ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Men sagen vækker politisk forargelse i både blå og rød blok.

De konservatives udlændingeordfører Marcus Knuth, er forarget:

»Det skriger til himlen, at en mand som ham efter fire år kan gå frit på gaderne og begå den værste kriminalitet, man kan forestille sig. Det er absurd,« siger han.

Mads Fuglede, der er udlændingeordfører for Venstre, kalder også sagen tragisk.

»Vi bliver nødt til at overholde reglerne om, hvor længe man må holde nogen på et udrejsecenter, selvom sådan en mand i mit univers slet ikke burde være på fri fod. Vi kan ikke få ham hjemsendt, og han er sluppet ud af udrejsesystemet, så vi kan sådan set ikke gøre andet end at vente på, at han begår ny kriminalitet, så han igen kan komme bag tremmer. Vi står meget magtesløse som samfund,« siger Mads Fuglede.

Tålt ophold Hvis man som udvist person er i risiko for forfølgelse i sit hjemland, kan man ikke udsendes, men ender i stedet på såkaldt tålt ophold i Danmark.

Man kan desuden komme på tålt ophold, hvis man i hjemlandet eller i udlandet har begået en forbrydelse, som er så alvorlig, at man bliver udelukket fra beskyttelse og mister retten til at blive anerkendt som flygtning, men hvor man stadig risikerer forfølgelse i hjemlandet og derfor ikke kan sendes tilbage.

Et menneske, som på den ene side ikke kan få asyl i Danmark på grund af sådan kriminalitet, men på den anden side heller ikke kan udsendes af Danmark på grund af risiko for forfølgelse i hjemlandet, er på såkaldt tålt ophold.

Personer på tålt ophold får ikke en opholdstilladelse, kan ikke frit vælge hvor de vil bo, har ikke ret til at arbejde og vil være forsørget af Udlændingestyrelsen. Typisk vil de blive pålagt at bo på Kærshovedgård og vil skulle melde sig dagligt eller ugentligt hos politiet. Kilde: Dansk Flygtningehjælp

Også Kathrine Olldag, der er udlændingeordfører for Radikale Venstre, er frustreret.

»Det er brandhamrende ærgerligt, at vi ikke har en hjemsendelsesaftale med Iran. Uden det er der ikke så meget, vi kan gøre, selvom det er en forfærdelig historie, som virkelig udstiller systemets mangler,« siger hun.

Ingen af dem vil på baggrund af sagen træde ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I stedet mener politikerne, at der skal lægges yderligere pres på Iran for en hjemsendelsesaftale.

Sagen skal for Retten i Aarhus på mandag.