Der kan ligge værktøj for mange tusinde kroner i en håndværkers varebil.

Og det er de kriminelle alt for bevidste om.

Forsikringsselskabet Topdanmark har i årets første kvartal således registreret 37 procent flere anmeldelser om indbrud i varevogne og lastbiler sammenlinget med samme periode i 2022.

Også hos politiet er man opmærksom på stigningen. I marts advarede Nordjyllands Politi om, at politikredsen var blevet ramt af en bølge af indbrud i varebiler.

Forebyg indbrud Politiet har følgende råd for at nedsætte risikoen for indbrud: Parker bilen på et aflåst område eller et sted, hvor der er meget belysning.

Parker, så der ikke er adgang til bag- og sidedør, og sørg for, at der ikke er adgang til bilens varerum via kabinen.

Tag dyrt udstyr ud af bilen, hvis du parkerer i længere tid.

Gravere eller markere dit udstyr med firmanavn.

Installer en GPS-tracker i udstyr, som er egnet til det.

Monter tyveri alarm i bilen.

Monter eksra låseordnigner på side- og bagdøre.

Monter ekstra sikringsskabe i varerummet

Monter gitre bag eventuelle ruder i bilen. Kilde: Nordjyllands Politi

Fremgangsmåden var i flere tilfælde den samme: Gerningspersonen borede hul i døren og klippede en wire, hvorefter der var adgang til håndværkernes værktøj.

Politikommissær Ulf Munch Sørensen, der leder politiets efterforskning, fortalte:

»Tyvene er gået målrettet efter værktøj, og Nordjyllands Politi efterforsker bredt i forhold til at følge op på anmeldelserne og om muligt koble dem sammen.«

Hos Topdanmark kalder koncerndirektør for Landbrug & Erhverv Monica Diaz stigningen for en ‘ærgerlig tendens’.

»Vi oplever, at flere kunder henvender sig om indbrud i varevogne og lastbiler. For håndværkere er det selvfølgelig ærgerligt at komme ud til deres bil og se, at der for eksempel er boret hul i sidedøren, og at typisk dyrt værktøj er blevet stjålet, hvilket kan forsinke deres arbejde,« siger Monica Diaz.

I 2022 oplevede Topdanmark også en stigning i antallet af anmeldelser om indbrud i varevogne og lastbiler. I alt fik selskabet over 400 anmeldelser, en stigning på syv procent i forhold til 2021.

Med til historien hører dog, at antallet af anmeldte tyverier fra varebiler har været faldende siden 2017. Dengang registrerede Rigspolitiet 8.472 indbrud, skriver Bygtek.dk. I 2020 var tallet 4.751 og i 2021 faldt tallet til 3.549 anmeldelser om indbrud.

Nu er den positive udvikling altså vendt.

I 2022 oplyste F&P – brancheorganisation for forsikring og pension – at tyvene løb med værktøj for cirka 70.000 kroner per indbrud. Det skrev brancheorganisation TEKNIQ Arbejdsgiverne i en pressemeddelelse.