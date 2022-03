Hele tre generationer var mandag morgen samlet et sted, hvor de færreste planlægger en familiesammenkomst.

Nemlig på anklagebænken ved retten i Odense.

Her var en ung mand sammen med sin mor, far og morfar tiltalt i en sag med over 700 anklagepunkter om snyd og medvirken til snyd med køre- og hviletider i en odenseansk vognmandsvirksomhed, som faren og sønnen er medejere af.

På grund af sagens omfang tog det også specialanklager Pernille M.A. Moesborg fra Sydøstjyllands Politi en rum tid at læse sig igennem anklageskriftet.

Så lang tid, at dommeren undervejs i oplæsningen opfordrede hende til at tage en pause og en tår vand.

Ifølge specialanklageren var anklageskriftet endda groft skåret til, fordi der for eksempel ikke var rejst tiltale for overskridelse af pauser under kørsel.

Sagen tager udgangspunkt i, at både far og søn ifølge anklagemyndigheden adskillige gange i en periode fra november 2020 til februar 2021 har brugt morens og morfarens personlige førerkort, som lastbilchauffører skal bruge til at dokumentere deres kørsel og hviletid.

Noget, de begge erkender at have gjort.

Til gengæld forklarede både moren og morfaren i retten, at de ikke kendte noget til, at deres førerkort blev brugt af henholdsvis deres mand og barnebarn.

Politiet fik kendskab til sagen, da der i 2020 blev indgivet en anonym henvendelse om familiens mulige fusk.

Derefter blev der i sommeren 2020 foretaget kontroller af vognmandsvirksomhedens biler, hvor det fremgik, at morens førerkort ofte sad i farens lastbil i de tidlige morgentimer, og at morfarens førerkort sad i barnebarnets bil.

Den unge mand, som ejer en mindre del af den odenseanske vognmandsvirksomhed, forklarede i retten, at han ind imellem fik hjælp til kørslen af sin morfar, som nogle gange glemte sit førerkort i lastbilen.

Derfor sad det nogle gange stadig i, når han selv kørte.

Da anklagemyndigheden spurgte, om det var rigtigt, at morfaren ikke var ansat eller aflønnet af virksomheden, bekræftede barnebarnet og forklarede, at morfaren kun kørte lastbil for at hjælpe.

Det bekræftede morfaren, da han selv afgav forklaring i retten, selvom hans advokat havde rådet ham imod det på grund af hans dårlige hørelse og risiko for misforståelser.

Den unge mands mor, der også er tiltalt i sagen, forklarede at hun på samme måde som morfaren kørte lastbil, når der var behov for det.

Selv sagde hun, at hun ikke vidste, hendes mand brugte hendes førerkort.

Oprindeligt var sagen sat til at vare seks dage i retten, men da både far og søn har erkendt sig skyldig i såkaldt personelfalsk ved at have kørt med et andet førerkort end deres eget, forventes der at blive afsagt dom i sagen torsdag.

Det skyldes blandt andet, at der derfor ikke bliver behov for at dokumentere de mange tilfælde, hvor der er kørt lastbil med et forkert førerkort.