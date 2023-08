Den påsatte brand var eksplotionsagtig, og beboerne i ejendommen var i akut fare. At det skete midt om natten, hvor de fleste lå og sov, gjorde kun situationen værre.

Fire unge på 18, 23, 24 og 27 er tiltalt i sagen om brandstiftelsen på Frisør Yomok på Islevbrovej i Rødovre, der skete natten til 4. februar 2022. Alle nægter sig skyldige.

Anklageskriftet i sagen beskriver, hvordan gerningsmnændene, smadrede et vindue i gavlen, hvorefter de hældte brændbar vædske ind i gennem hullet. Væsken stak de ild på, og i løbet af et øjeblik brændte en voldsom ild.

Beboere i livsfare

Ud over frisørbutikken husede den mindre bygning også beboelse i både stueetagen og på førsesalen, og ifølge anklageskriftet var beboerne her i overhængende livsfare.

Research viser, at de tiltalte dengang havde tilknytning til det kriminelle miljø omkring indvandrerbanden NNV, der kort før ildspåsættelsen befandt sig i en blodig konflikt med grupperingen kaldet Casablanca-netværket.

Konflikten blev kickstartet af et drab, der fandt sted 2. december 2021 - midt i myldretiden - på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade i København.

Foran kaffesalonen Kaffehuset blev en medlem af NNV-banden ramt af et enkelt skud affyret på klos hold, og han udåndede kort efter på gerningsstedet.

Cafeen var i forvejen overvåget af politiet, fordi ledende medlemmer af NNV-banden brugte cafeen som yndet opholdssted.

Idømt livstid

I juni blev to mænd idømt livstid for drabet. Den ene en svensk statsborger, og i forbindelse med dommen udtalte anklager Andreas Christensen, at drabet var forudbestilt, og at det blev begået af en lejemorder.

Ifølge B.T.s oplysninger var motivet blandt andet i en gammel strid mellem personer fra Casablanca-Netværket og NNV.

NNV-banden var hurtigt på sporet i sagen, og dagen rykkede gerningsmænd ud til Yomok-frisøren, hvor de maskerede mænd trængte ind i butikken og affyrede en serie skud.

Angiveligt fordi personkredsen omkring frisøren kunne kobles til den svenske lejemorder.

Ved episoden blev en 17-årig bulgarer dræbt, mens en 15-årig blev lettere såret. Den 17-årige var ansat i butikken, mens den 15-årige var kunde.

To mænd er tiltalt i sagen om drabet i Yomok-frisørsalonen, mens yderligere tre er sigtet i sagen, og deres sager vil blive behandlet særskilt.

Topfolk

I drabssagen er en af de tre sigtede et tidligere fremtrædende medlem i NNV-banden.

Ifølge B.T.s oplysninger sidder han fængslet i det sydlige Europa for grov kriminalitet sammen med et andet fremtrædende medlem af den berygtede gadebande fra Nørrebro og Nordvest. Sidstnævnte er ligeledes sigtet for drabet på den bulgarske teenager.

Godt to måneder efter skyderiet i Yomok-frisørbutikken, blev der stukket ild på lokalerne - sagen hvor de fire nu er talt.

Tre af de fire også tiltalt for den foregående nat at have forsøgt at sætte ild i butikken. Her var trioen kørende i en lejet Peugeot, hvor de havde medbragt to dunke benzin, lyder det i anklageskriftet.

De tre mænd blev stoppet af politiet på Tårnvej i Rødovre, og derfor blev der ifølge anklageskriftet ikke stukket ild til butikken før natten efter.

Fredsaftale

Motivet til branden er endnu ukendt, men ifølge B.T.s oplysninger kan branden være en del af en fredsaftale mellem NNV og svenskerne.

Det forlyder, at NNV som en del af aftalen brændte frisøren ned, så svenskerne kunne få udbetalt en forsikringssum. Om det nogensinde skete er uvist.

Den udlægning ønsker Københavns Vestegns Politi ikke at kommentere, men motivet vil formentlig dukke op under sagen. Den begynder i næste uge.

