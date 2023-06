To mænd er nu tiltalt i sagen om drabet i Yomok-frisørsalonen i begyndelsen af december 2021. Yderligere tre er sigtet i sagen, og deres sager vil blive behandlet særskilt.

Det oplyser en kommunikationsmedarbejder ved Vestegnens Politi.

Ved episoden blev en 17-årig bulgarer dræbt, mens en 15-årig blev lettere såret. Den 17-årige var ansat i butikken, mens den 15-årige var kunde, da to maskerede gerningsmænd trængte ind i butikken og affyrede en serie skud.

Skyderiet i frisøren vurderes at være hævn for et skuddrab på Nørrebro dagen før ved 16.30-tiden, hvor et 27-årigt NNV-medlem blev ramt af et enkelt skud.

Fem mænd er tiltalt i den drabssag, der kører ved Københavns Byret nu.

Skyderiet antændte en blodig bandekonflikt, der udspillede sig i løbet af december 2021 og januar 2022.

De to mænd, der blev skudt imod 2. december, havde kort tid før skyderiet været inde på cafeen Kaffehuset på Nørrebrogade.

Cafeen var i forvejen under politiovervågning, fordi ledende medlemmer af NNV-banden brugte cafeen som yndet opholdssted.

Ifølge politiet var det en i dag 23-årig svensk mand, som trykkede på aftrækkeren. Der er iøvrigt skyldkendelse i den drabsag i dag, fredag.

I sagen om drabet i Yomok-frisøren, er en af de tre sigtede en mand, der tidligere var et fremtrædende medlem i NNV-banden.

Ifølge B.T.s oplysninger sidder han fængslet i det sydlige Europa for grov kriminalitet sammen med et andet fremtrædende medlem af den berygtede gadebande fra Nørrebro og Nordvest. Sidstnævnte er ligeledes sigtet for drabet på den bulgarske teenager.

