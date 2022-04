Selvom han var komplet tildækket under røveriet, var det alligevel en overvågningsvideo, der afslørede manden bag et røveri mod en kiosk på Stationsvej i Nørresundby.

På videoen kan man høre røveren kommandere med ekspedienten.

»Tøm nu den kasse, mand,« siger han blandt andet.

Mandag offentliggjorde Nordjyllands Politi videoen i håb om, at nogen kunne genkende røveren på hans stemme.

Og det viste sig at holde stik.

»Vi har fået flere henvendelser ud fra videoen,« fortæller Kenneth Rodam, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Henvendelserne pegede i retning af en 26-årig mand fra Nørresundby. Derfor troppede politiet op på den mistænktes adresse tirsdag formiddag.

»Der var han ikke, men vi fik telefonisk kontakt til ham og fortalte, at vi mistænkte ham for at stå bag røveriet, og så troppede han op på politigården ved tretiden, hvor vi anholdt ham,« siger politikommissæren.

Her blev han sigtet for røveriet mod kiosken i Nørresundby 9. april.

Hvor sikre er I på, det er den rigtige?

»Vi har fået flere henvendelser, som går på den samme person. Det plejer at være en god indikator,« siger Kenneth Rodam.

Der har den seneste tid været adskillige røverier i Aalborg og omegn, og politiet skal nu undersøge, om manden også kan kædes sammen med disse.

Bliver han sigtet for andre røverier?

»Det kan jeg ikke udelukke. Men nu skal vi lige have efterforsket yderligere. Vi skal have afhørt ham og undersøgt det, vi har fundet, efter ransagningen af hans lejlighed.«

Den 26-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag.