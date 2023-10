Fire mænd er onsdag formiddag kendt skyldige i drab og drabsforsøg, der relaterer sig til en bandekonflikt, der udspillede sig i foråret 2020.

Sagen er kørt som ankesag ved Østre Landsret.

En af de fire dømte var på tidspunktet for konflikten toneangivende figur i den nu forbudte LTF-bande, og konflikten udspillede sig netop mellem LTF og en gruppering, der af politiet blev kaldt Husum-gruppen.

Ved onsdagens retsmøde var der otte tilhører, der lod til at være venner og pårørende til flere af de skyldige.

Desuden var der 14 politifolk til stede i retslokalet. Her havde betjentene særligt fokus på en af sagens tiltalte – en 36-årig mand, der sad på yderste plads på anklagebænken.

Ankesagen tog en uventet drejning, da den 36-årige valgte at gøre rede for, at han har fungeret som informant for politiet.

Da sagen kørte ved Retten på Frederiksberg blev de fire kendt skyldige og idømt livstid, mens en blev frikendt. Yderligere blev en 28-årig dømt for at have leveret våben til de andre.

Drabsforsøget skete i Gadelandet 3. april 2020, og fem dage senere blev der begået et drab, da en 22-årig mand blev skudt på Åfløjen.

Det skete omkring klokken 14, hvor den 22-årige netop havde sat sig ind i sin bil. Her ankom gerningsmændene til stedet og med flere våben – blandt andet en maskinpistol.

Både byretten og landsretten har fundet det bevist, at drabet på den 22-årige var hævn for en episode, hvor en 27-årig mand var blevet påkørt på et stisystem ved Vestvolden 27. marts omkring klokken 21.

Påkørslen var så voldsom, at den 27-årige senere samme aften eller nat døde af sine kvæstelser.

Den 27-årige blev påkørt, efter maskerede mænd kort forinden var ankommet til Åfløjen og her havde affyret en serie skud uden dog at ramme nogen.

Efterfølgende var de stukket af på cykel, men Husum-gruppen havde reageret hurtigt og var i bil sat efter gerningsmændene til skyderiet.

Det var i den forbindelse, at den 27-årige blev påkørt.

Det er planen, at der afsiges dom i sagen fredag.

