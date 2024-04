Søndag aften skred Midt- og Vestjyllands Politi til anholdelse af en mand for en forbrydelse, der skal være fundet sted for en del tid siden, men som politiet først har fået kendskab til nu.

Den anholdte vil mandag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro. Ifølge politiet er der tale om en alvorlig sag, skriver TV Midtvest.

Hvornår forbrydelsen skal være foregået, er på nuværende tidspunkt ukendt, ligesom det ligeledes er uvist, hvor gammel den anholdte mand er.

Til lokalmediet siger efterforskningsleder Torben Ladefoged, at der vil blive begæret dobbeltlukkede døre ved mandagens grundlovsforhør. Men dette beror på en misforståelse, oplyser en pressemedarbejder fra Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Anklagemyndigheden vil 'kun' anmode om lukkede døre.

Derfor vil offentligheden efter alt at dømme få indblik i sigtelsen mod manden, når han bliver fremstillet ved Retten i Holstebro klokken 11.00.

Allerede nu kan B.T. fortælle, at det på retslisten fremgår, at der er tale om en sag, der er blevet oprettet i politiets systemer i 2024.

Ud fra journalnummeret at dømme drejer sagen sig om voldtægt af et barn under 12 år.