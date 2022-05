Et område blev afspærret. Politiet var talstærkt til stede. Hunde sniffede langs jorden.

Sådan så det ud for snart en måned siden, da politiet undersøgte en anmeldelse om voldtægt på Kastetvej i Aalborg.

Nu er politiets arbejde afsluttet, og konklusionen er klar: Det skete ikke.

»Det er svært for mig at sige, at det er en falsk anmeldelse. Men vi kan helt objektivt fastslå, at der ikke har fundet en voldtægt sted,« siger Frank Olsen, vicepolitiinspektør, Nordjyllands Politi.

Han forklarer, at der både er blevet lavet undersøgelser på kvinden og i området for at sikre bevismateriale. Man har også foretaget afhøringer og indsamlet videoovervågning.

»Vi tager altid de her anmeldelser meget alvorligt, og vi undersøger dem selvfølgelig til bunds. Det har vi også gjort her,« siger Frank Olsen.

Politiet har tidligere beskrevet, at anmelderen var en ung kvinde, som blev væltet omkuld og voldtaget i de helt tidlige morgentimer 29. april.

Frank Olsen vil ikke kommentere på, hvad der så faktisk er fundet sted den morgen. Men han slår med syvtommersøm fast, at den indledende historie altså ikke holder i retten.

Frank Olsen siger også til Ritzau, at der ikke er rejst sigtelse om falsk anmeldelse mod kvinden som følge af efterforskningens resultat.

Det spørgsmål vil blive afklaret, når anklagemyndighedens jurister har vurderet sagen