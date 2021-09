»Min datter åbner døren, og tre betjente kommer ind. De spørger, om jeg har lavet en dokumentar med (navn udeladt på grund af navneforbud, red.), og de har en ransagningskendelse til at undersøge mit hus. Jeg siger kom indenfor.«

Ordene kommer fra en kendt filmproducent, som torsdag morgen blev trukket ind i en spektakulær voldtægtssag.

Klokken var 7.30, da politiet bankede på døren hos filmproducenten i København. Politiet ville gerne undersøge hans computer.

»Politiet siger, at han (filminstruktøren, red.) er blevet anklaget for at have voldtaget (navn udeladt, red.), og at jeg skal ligge inde med den optagelse. Det gør jeg selvfølgelig ikke,« siger den kendte filmproducent.

B.T. er afskåret fra at sætte navn på den kendte filmproducent, da det vil kunne afsløre identiteten på den filminstruktør, som torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Filminstruktøren skal ifølge sigtelserne blandt andet have tiltvunget sig samleje med offeret, revet hende i håret, taget kvælertag og været voldelig i form af slag og spyt i hovedet samt spark i ryggen.

Forholdene skal ifølge sigtelserne være begået i hovedstadsområdet og på Tenerife i perioden juli 2018-juli 2019.

Den kendte filmproducent, som har samarbejdet med den sigtede instruktør, mener, at sigtelserne mod hans filmkollega er grundløse, fortæller han til B.T.

»Jeg sætter hele min troværdighed og mine 22 år som offentlig person på spil: Det her er fuldstændig grundløse anklager,« siger han.

Filminstruktøren blev anholdt torsdag morgen, og kort før klokken 15 blev han iført håndjern ført ind i Københavns Byret.

Sagen kører for lukkede døre og med navneforbud efter begæring fra anklageren – selvom forsvareren protesterede med henvisning til offentlighedens interesse og ytringsfriheden for hans klient.

Den anklagede filminstruktør mener nemlig, at anklagen er et forsøg på at stoppe en kritisk dokumentar om kvinden, der anklager ham. Filminstruktøren nægter sig skyldig.

Filmproducenten fortæller til B.T., at de tre betjente undersøgte hans computer og andet elektronisk udstyr på hans adresse. Politiet tog ifølge filmproducenten ikke computeren med til videre undersøgelser.

Københavns Politi bekræfter overfor B.T., at de torsdag har aflagt besøg på to københavnske adresser i forbindelse med en politiforretning.