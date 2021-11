I 40 år har Jørn »Jønke« Nielsen været toneangivende medlem af Hells Angels i Danmark og klubbens ansigt udadtil. I en ny bog fortæller han, hvordan han sidste år blev smidt ud af de mænd, han tidligere kaldte for sine brødre.

»Det var et kup, det kan jeg godt tillade mig at kalde det,« siger han, da B.T. møder ham på en restaurant i Roskilde.

Efter et liv med rockerkrige, likvideringsforsøg og interne konflikter tager Jønke visse forholdsregler, når han bevæger sig rundt i landet.

»Jeg er opmærksom på mine omgivelser, og hvor jeg færdes. Jeg prøver at undgå steder, hvor der er en koncentration af mennesker, jeg ikke har lyst til at møde. I forvejen benytter jeg jo ikke længere diskoteks- og værtshusmiljøet,« fortæller han.

I videoen øverst i artiklen fortæller Jørn »Jønke« Nielsen mere om sit exit fra Hells Angels. »Hells Angels Denmark er som et skib fyldt med huller, og besætningen ligger og slås på dækket,« siger han. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere I videoen øverst i artiklen fortæller Jørn »Jønke« Nielsen mere om sit exit fra Hells Angels. »Hells Angels Denmark er som et skib fyldt med huller, og besætningen ligger og slås på dækket,« siger han. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Sidste år blev Jørn »Jønke« Nielsen smidt ud af Hells Angels med status af 'out'.

Det indebærer, at han ikke må vise sig med HA's symboler, at han skal holde sig væk fra andre medlemmer, at han ikke må udtale sig til pressen, og at han skal stå til rådighed for klubben. Regler, som Jønke ikke har tænkt sig at efterleve.

»Jeg har meddelt dem, at de ikke skal prøve at kontakte mig. Jeg har gjort alt for den klub i 40 år, så de skal sgu ikke blande sig i resten af mit liv,« siger Jønke.

I 1980 var han blandt de første danske bikere, der blev optaget i Hells Angels. For Jønke var HA's navn og logo et hædersmærke, og som alle andre medlemmer fik han det tatoveret rundt om på kroppen.

Nu er to af Jønkes tre HA-tatoveringer blevet dækket over, og den sidste - et dødningehoved med vinger på venstre underarm - forsvinder også snart.

»Jeg gider ikke rende rundt med et falskt mærke, så det kommer helt af sig selv. De skal jo væk,« siger han.

Jønke blev landskendt, da han i 1984 dræbte Bullshit-præsidenten Henning Nobert Knudsen på åben gade. Skuddrab var en usædvanlig begivenhed, og selvom Jønke blev idømt 16 års fængsel, har han siden holdt foredrag og skrevet utallige bøger.

Bogen 'Jønke - En ny begyndelse', der udkommer onsdag på forlaget Impact Press, er den 61-årige rockers femte selvbiografi. Her fortæller han i detaljer om det møde, der endte med hans exit fra Hells Angels.

Jørn »Jønke« Nielsen fotograferet i Hells Angels klubhus på Svanevej i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jørn »Jønke« Nielsen fotograferet i Hells Angels klubhus på Svanevej i København. Foto: Bax Lindhardt

Normalt skal man enten stjæle fra klubkassen, knalde et andet medlems dame eller være stikker for at blive smidt ud af Hells Angels, men ifølge Jønke var det et politisk spil, der førte til, at han blev smidt ud.

»Der var nogle, der var trætte af mig, og da jeg samtidig begyndte at trække mig fra klubbens magtcentrum, blev jeg mere udsat. Sådan er det, du bliver mere sårbar,« forklarer Jønke.

Hells Angels har ifølge Jønke en flad struktur, hvor hvert medlem har sin egen stemme, og hvor vigtige beslutninger træffes ved 2/3 flertalsafgørelser.

Jønke har i alle årene været en af de mest toneangivende HA-medlemmer, og ifølge hans bog var det andre toneangivende HA-veteraner og grundlæggere, der stod i spidsen for »kuppet« mod ham.

Det foregik på et møde i Malmø sidste år. Egentlig skulle mødet have handlet om et forsøg på at smide et yngre medlem ud, som Jønke havde taget i forsvar, men ifølge bogen kom mødet i stedet til at handle om Jønke.

To erklæringer blev læst op, hvor medlemmer af Hells Angels i Aarhus kritiserede Jønke i harske vendinger som en, der spredte dårlig stemning og splid mellem medlemmerne.

»Du har ikke bestilt andet end at svine andre brødre til, jagte medlemmer i andre afdelinger og være en tyran i eget hus,« lød det blandt andet i den ene erklæring, som er gengivet i bogen.

Mødet kulminerede med, at en kendt HA-veteran erklærede, at der var flertal i Hells Angels for at suspendere Jønke.

Jønke fotograferet i idylleriske omgivelser i 2010. Nu bliver HA-tattoveringerne på begge underarme fjernet. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Jønke fotograferet i idylleriske omgivelser i 2010. Nu bliver HA-tattoveringerne på begge underarme fjernet. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Jønke protesterede, men mødet resulterede i, at både han selv og et medlem, der rejste sig op sammen med ham, blev suspenderet. Nogle uger senere blev Jønke og det andet medlem smidt ud med status af 'out'.

At Jønke ikke har meget til overs for sine tidligere »brødre«, fremgår tydeligt af bogen, hvor medlemmer bliver omtalt med navn, og hvor der bruges ord som »tøsedrenge«, »rygsnakkere« og »havenisse«.

Jønke fortæller, at han er glad for at have forladt miljøet. Udsmidningen var et tiltrængt spark bagi, så han kunne komme videre i livet.

»Jeg nedgør ikke klubben, for jeg synes stadig, det er en af de bedste motorcykelklubber, der har eksisteret, og jeg har haft mange gode stunder. Men det er ikke længere den klub, jeg har været med til at grundlægge. Det er ikke min klub mere,« siger han.

Du har i alle årene sagt, at der eksisterer et særligt broderskab i HA, men er det broderskab i virkeligheden ikke en illusion?

»Ordet 'bror' er meget hult. Der er kommet så mange brødre, og klubben er så stor, at man ikke kan være venner med dem alle. I dag er broderskabet i HA Danmark en illusion set med mine øjne, men jeg håber da, det eksisterer andre steder.«