Det gik vildt for sig i Aalborg natten til torsdag.

Ikke mindre end tre mænd blev nemlig udsat for gaderøverier i tidsrummet 1.30-4.00.

Nu beder Nordjyllands Politi om hjælp til opklaringen af de tre sager.

»Gaderøverier ser vi med stor alvor på, så vi opfordrer alle med oplysninger i sagerne om at henvende sig. Informationer fra offentligheden kan være en vigtig brik i vores efterforskning,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Det første røveriet blev begået mod en 20-årig mand, der lidt efter klokken 1 gik ned ad Boulevarden.

Her blev han kontaktet og truet af to mænd. Den 20-årige gav dem sine AirPods, inden de stak af.

Det tredje røveri blev ligeledes begået af to mænd, der ligesom i det første bar hættetrøjer. I denne sag blev ofret – en yngre mand – truet med kniv til at udlevere sin mobiltelefon.

»Vi tror, at der kan være en sammenhæng mellem det første og det tredje røveri, men det er selvfølgelig noget, vores efterforskning præcist skal klarlægge,« siger Frank Olsen.

Nattens sidste røveri adskiller sig fra de to andre.

Her blev en 35-årig mand nemlig slået og sparket af fire-fem ukendte gerningspersoner. De truede ham bagefter til at give dem sin tegnebog og mobiltelefon. De truede desuden manden til at udlevere telefonens pinkode.

Politiet modtog anmeldelsen om røveriet og overfaldet, som fandt sted ved busterminalen på Kennedy Plads klokken 2.07.

Gerningsmændene beskrives som værende af anden etnisk herkomst.

Har man oplysninger, bedes man kontakte politiet på telefon 114.