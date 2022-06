Lyt til artiklen

Hunden er danskernes foretrukne kæledyr, men selvom det firbenede dyr kan bringe mange glædelige stunder, så kan de også skabe problemer.

Det har dyrevelfærdsenheden ved Nordjyllands Politi måttet sande. De seneste år er der nemlig kommet flere anmeldelser af hunde, der bider enten mennesker eller andre dyr.

»Vi har ikke en nøjagtig statistik, men vi kan se, der kommer flere og flere anmeldelser,« siger Henrik Jensen, der er politikommissær ved politiets dyrevelfærdsenhed.

De mange anmeldelser om hundebid kommer samtidig med, at danskerne i stort omfang anskaffede sig hunde, mens landet var lukket ned under corona.

Og det er en medvirkende faktor til, at der også er kommet flere hundebidssager, vurderer Henrik Jensen.

»Den ene forklaring er, at der er kommet flere hunde i samfundet, men der er nok også kommet hunde, der ikke får opfyldt deres fysiologiske behov,« siger han.

»Nogle af hundene er måske ikke blevet trænet ordentligt fra start. Det kan være, de ikke har lært at omgås andre hunde.«

Hvis en hunds bid er voldsomt nok, bliver det kategoriseret som et skambid. Og hvis det er tilfældet, får det alvorlige konsekvenser for den bidende hund.

»Hvis en dyrlæge vurderer, at der er tale om skambid, så vil politiet kræve den aflivet,« siger Henrik Jensen, som samtidig påpeger, at der var flere af den slags sager sidste år.

Derfor kommer han også med en klar opfordring til personer, der ønsker at anskaffe sig en hund.

»Hvis man ikke selv har erfaring med hunde, så tag personer med, der har erfaring. Det er ofte også en god idé at se på hvalpens forældre. Hvis en tæve er sky, så sidder det ofte også i hvalpene,« siger han.

Og det er nok en god idé lige at tænke sig om en ekstra gang, inden man kaster sig ud i at blive hundeejer. Mange af dem, der anskaffede sig hunde under corona valgte nemlig at aflevere dem på internat kort efter.