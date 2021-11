Under coronakrisen blev landet støvsuget for hvalpe, hvor flere danskere pludselig havde tiden til at passe et nyt firbenet familiemedlem.

Men nu oplever internaterne, at mange hundeejere begynder at indlevere dem igen.

Det oplever man særligt hos Dyreværnet, der blandt andet har et internat i Rødovre.

Her har man nemlig fået 47 hunde, som er under to år, tilbage i løbet af de sidste tre måneder. Det er en stigning på 147 procent sammenlignet med samme periode sidste år, oplyser Dyreværnet i en pressemeddelelse.

Ifølge Dyreværnet vækker tallet bekymring, ligesom det er tydeligt, at der er tale om hunde, som er blevet købt under corona-nedlukningerne.

»Vi er dybt bekymrede for den udvikling, vi har oplevet de sidste tre måneder. Normalt stiger indleveringerne op til jul, og her er der som regel tale om både unge og ældre dyr. I år er tendensen markant anderledes. Indleveringen af hunde, som er under to år, er nærmest eksploderet og det er tydeligt, at der er tale om hunde, som blev købt under corona-nedlukningerne,« fortæller Maria Rønde.

November og december er ofte de travleste måneder, og foreningen forventer derfor desværre en fortsat vækst i indlevering af dyr året ud. Men Dyreværnet forsikrer, at internatets personale gør alt, hvad de kan for at hjælpe hundene.

»Vores erfaring viser, at der ofte kommer flere dyr ind op til jul, men vi løber gerne hurtigere for at hjælpe alle de dyr, vi kan - naturligvis også coronahundene,« lyder det fra Maria Rønde.

Ifølge Dansk Hunderegister blev der registreret 5.765 flere hunde i 2021 i forhold til 2020.