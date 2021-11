I alt er 35 borgere fredag aften og natten til lørdag blevet behandlet ved den mobile skadestue, der har haft første nat på Rådhuspladsen.

Det oplyser Region Hovedstaden på Twitter.

Desuden oplyser de, at syv borgere har fået syet flænger og to er sendt videre med ambulance til akutmodtagelsen.

Ifølge Region Hovedstaden var borgerne meget tilfredse med hjælpen.

Behandlingspladsen er stillet op for at lette presset på akutområdet, og det må man sige er lykkes.

'Den har på første nat frigjort 15 ambulancer til patienter med større behov for behandling og transport' skriver de.

Også hos regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) har den mobile akutklinik været en succes.

'God start for vores fremskudte akutklinik på Rådhuspladsen, hvor 35 borgere fik hjælp og adskillige ambulanceture blev sparet, da de fik hjælp i den store vogn,' skriver han på Twitter og takker Akutberedskabet for indsatsen.

Den mobile behandlingsplads er en hjælp til borgere i julenattelivet, hvor Region Hovedstaden forventer ekstra travlhed i sundhedsvæsenet.

Derfor har regionen i samarbejde med Københavns Politi besluttet, at opstille behandlingspladsen i håbet om at aflaste 1-1-2 og Akuttelefonen 1813.

»Ofte ringer folk fra nattelivet ind flere gange og bliver længe i telefonen, hvis de også selv er berusede. Vi har ikke en mirakelkur mod beruselse, og oftest handler det om at folk skal rådgives til at komme sikkert hjem. Det er ikke en akut opgave for sundhedsvæsenet og man skal ikke ringe 112 medmindre, det er akut og livstruende. Derfor håber vi, at denne løsning kan aflaste både telefonlinjerne og hospitalerne,« fortalte Anders Damm-Hejmdal, som er lægelig leder af regionens vagtcentral, tidligere til B.T.

Den mobile behandlingsplads står klar igen lørdag fra klokken 22 og de kommende to weekender.