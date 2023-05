En eldreven bybus med 20-30 passagerer forulykkede fredag ved Vejle.

Ulykken skete først på eftermiddagen på Hælagervej i Vejlebydelen Bredballe, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge avisen trillede bussen baglæns ned af vejen, inden den kørte gennem en hæk og ind i en have, hvor den blev stoppet.

»Af ukendte årsager går bussen i stå og efterfølgende, da chaufføren vil besigtige køretøjet, triller den ned i haven på Viemosevej,« siger Halfdan Kramer, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til Vejle Amts Folkeblad.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Der har før været problemer med elbusser i Vejle, hvor busserne er begyndt at trille, efter at chaufføren har forladt dem.

Det er Tide Bus Danmark, der driver busserne i Vejle. Selskabet ejes af det norske selskab Tide, og her fortæller man, at begge de to tidligere ulykker skyldes menneskelige fejl.

»Vores elbusser har kørt i Vejle i godt et halvt år, og her har vi haft to uheld. Årsagen har i begge tilfælde været menneskelige fejl,« forklarede Jan-Helge Sandvåg, teknisk direktør i Tide, til Ugeavisen i Vejle i februar.

B. T. har ikke kunne få fat på Sydøstjyllands Politi.