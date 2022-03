Der er regler i trafikken, der SKAL overholdes, og det kan være dyrt at lade være. I hvert fald hvis politiet er der netop den dag, hvor man glemmer trafikreglerne.

Det måtte 52 bilister sande mandag.

På blot en time og 40 minutter udskrev politiet bøder for 104.000 kroner i krydset Skovgårdsvej/Gammel Horsensvej i Tranbjerg.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport tirsdag.

Alle 52 bilister havde nemlig glemt, hvad 'fuld stop' betyder, selvom det ligger ret tydeligt i navnet.

52 gange kunne politiet konstatere, at bilisterne kørte frem for fuld stop i stedet for at holde stille.

Og det koster en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet, hvis man glemmer at stoppe helt op.

I modsætning til hajtænder er det forbudt at trille frem i krydset, også selvom det sker med lav fart.