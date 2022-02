»Det var et rimelig eklatant brud på habilitetsreglerne.«

Danmarks ambassadør i Kina, Thomas Østrup Møller, var klar i mælet, da han fredag vidnede i Københavns Byret mod den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen, der er tiltalt for bestikkelse.

Den nuværende ambassadør tiltrådte i 2017 som koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet – og dermed som chef for Bettina Jensen.

Og han var ved sin tiltrædelse ikke i tvivl om, at det netop var en af hans centrale arbejdsopgaver at få styr på hendes påfaldende køb af dyre konsulentydelser, som B.T. på det tidspunkt var begyndt at afsløre.

Bettina Jensen blev i 2017 så stor en belastning for Rigspolitiet, at økonomidirektør Thomas Østrup måtte fyre hende. Foto: Jens Astrup Vis mere Bettina Jensen blev i 2017 så stor en belastning for Rigspolitiet, at økonomidirektør Thomas Østrup måtte fyre hende. Foto: Jens Astrup

»Jeg vidste, at pressen – ikke mindst B.T. – havde peget på forhold i Rigspolitiet, og det var helt tydeligt, at det var en sag, som det forventedes, at jeg gravede mig ned i. Jeg havde også en ret indgående dialog med Bettina Jensen hver dag – også fordi der næsten dagligt kom henvendelser om aktindsigter og andet fra B.T. Sagen havde også politisk bevågenhed i stigende grad,« forklarede ambassadøren som vidne via et videolink fra Beijing.

»Til sidst var Bettina Jensen reelt set ikke i stand til at udføre sine opgaver, og der var også et omdømme-aspekt i sagen i forhold til Rigspolitiet. Der var brug for at trække en streg i sandet, og vi endte med at indgå en gensidig aftale om, at hun fratrådte og blev fritstillet,« tilføjede Thomas Østrup Møller.

Kort efter Bettina Jensens fritstilling var det også ham, der politianmeldte hende til Københavns Politi.

På det tidspunkt havde hun ifølge den tidligere koncernstyringsdirektør benægtet, at hun kendte de konsulenter personligt, som hun for Rigspolitiets penge havde købt dyre ydelser fra.

B.T. har fået tegnet Bettina Jensen fra retssagen. (tegner: Anne Gyrite Schütt) Vis mere B.T. har fået tegnet Bettina Jensen fra retssagen. (tegner: Anne Gyrite Schütt)

»Hun lagde ikke skjul på, at hun kendte konsulenterne fra tidligere, men hun sagde, at der ikke var en personlig relation til de her konsulenter. Det sagde hun nej til,« lød det fra Thomas Østrup Møller.

Siden er det kommet frem, at der var en tæt forbindelse mellem de to nu bestikkelsestiltalte kvinder Bettina Jensen og Mariann Færø.

Eksempelvis har Bettina Jensen – angiveligt for arbejdsopgaver – modtaget omkring 800.000 kroner fra Færø, som omvendt blev købt til konsulentopgaver i Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner af Bettina Jensen.

»Vi havde i Rigspolitiet en kundgørelse om bibeskæftigelse, hvor man som ansat skulle orientere sin foresatte i visse tilfælde. Havde jeg vidst, at Bettina Jensen arbejdede på den måde, som hun gjorde for en af de konsulenter, hun havde anvendt, så ville jeg have sagt, at det var et rimelig eklatant brud på habilitetsreglerne,« understregede Bettina Jensens tidligere chef.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

»Det faldt mig slet ikke ind at spørge til, om hun havde en anden arbejdsrelation til en af de konsulenter, hun havde hyret ind. Det havde i allerhøjeste grad været naturligt, hvis hun havde fortalt mig det. Det var et ret vigtigt habilitetsspørgsmål at lægge på bordet under de samtaler, som vi havde,« fastslog Thomas Østrup Møller.

Se hele live-dækningen af sagen: