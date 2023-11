Et par hjerter og ordene LTF og BB.

Med et foto på sociale mængder af en gruppe overvejende sortklædte mænd, der poserer på Blågårds Plads, blev det 27. marts 2022 vist frem, at den forbudte bandegruppering LTF (Loyal To Familia) og BB (Brabrand-grupperingen fra Århus-området) havde indgået en alliance.

Men for politiet og anklagemyndigheden er billedet også et bevis på, at en del af LTF ulovligt har videreført banden, selvom Højesteret med en dom 1. september 2021 besluttede, at grupperingen skulle opløses, fordi der var tale om en forening med et ulovligt øjemed.

Derfor er 11 mænd i alderen 22-38 år nu tiltalt ved Københavns Byret for at have været med til at videreføre den forbudte bande.

Kravet mod dem er en påstand om fængselsstraf.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at anklagemyndigheden blandt andet mener, at de tiltalte »deltog i en offentlig magtdemonstration på Blågårds Plads, hvor de med blandt andet et fælles gruppebillede, anvendelse af LTF-håndtegn og udøvelse af vagtvirksomhed markerede, at LTF havde indgået en alliance med en anden gruppering«.

I tiltalen fremhæves det også, at de 11 mænd i samme forbindelse i regi af LTF deltog i en fællesspisning på en restaurant i Nordre Frihavnsgade på Østerbro i København, »hvorved de ligeledes udøvede foreningsaktiviteter i form af blandt andet vagtvirksomhed og ved at advare hinanden om politiets tilstedeværelse og ved at forsøge at flygte fra politiet.

Tre af mændene tiltales desuden for at have overtrådt et opholdsforbud i kvarteret omkring Blågårds Plads.

Ifølge straffelovens § 132 a kan det give op til to års fængsel, hvis man deltager i videreførelsen af en forening, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom.